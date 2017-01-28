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ЧЕ-2017. Россиянин Логинов выиграл мужскую гонку преследования

Лучший из украинцев Александр Жирный занял 15-е место

  • 28.01.2017 12:18
  • 668 просмотров
  • 7 комментария
Метки
rusbiathlon.ru. Александр Логинов
© rusbiathlon.ru. Александр Логинов

В польском Душники-Здруй закончилась мужская гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Преследование. Мужчины

1.  Александр Логинов (0+0+0+1) 31:48.2
2.  Евгений Гараничев (0+0+1+0) +27.8
3.  Андрей Расторгуев (0+1+1+2) +59.5
...
15.  Александр Жирный (1+0+0+0) +2:04.7

Полные результаты гонки здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    halt15
      halt15, 28.01.2017 12:27
    +10
    Слушал захлебывающегося от восторга Губерниева — "Триумфальное возвращение Логинова"...

    И поймал себя на мысли, что разменяв шестой десяток, пока не слышал о триумфально вышедшем из тюрьмы преступнике. Российская пропаганда в своем ключе. Подается в таком соусе будто бы Логинов не отбывал дисквалификацию за употребление допинга, а по крайней мере эти два года боролся с тяжелой болезнью, или слетал на Марс
    Ссылка
    orkyon
    orkyon, 28.01.2017 12:32
    -10
    halt15, 28.01.2017 12:27
    Слушал захлебывающегося от восторга Губерниева — "Триумфальное возвращение Логинова"... И поймал себя на мысли, что разменяв шестой десяток, пока не слышал о триумфально вышедшем из тюрьмы преступнике. Российская пропаганда в своем ключе. Подается в таком соусе будто бы Логинов не отбывал дисквалификацию за употребление допинга, а по крайней мере эти два года боролся с тяжелой болезнью, или слетал на Марс
    По факту.... завидуй молча, дедуль... а захлёбывающихся от восторга посмотри на ветке про победу Джимы. Хотя...я тоже рад за неё.
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    Владимир Коробко
    online
    Владимир Коробко, 28.01.2017 12:34
    -9
    halt15, 28.01.2017 12:27
    Слушал захлебывающегося от восторга Губерниева — "Триумфальное возвращение Логинова"... И поймал себя на мысли, что разменяв шестой десяток, пока не слышал о триумфально вышедшем из тюрьмы преступнике. Российская пропаганда в своем ключе. Подается в таком соусе будто бы Логинов не отбывал дисквалификацию за употребление допинга, а по крайней мере эти два года боролся с тяжелой болезнью, или слетал на Марс
    А Уильямс(которая принимает допинг по разрешению врачей) по твоему до сих пор на Марсе или борется с тяжелой болезнью?
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    skorobezviz
      skorobezviz, 28.01.2017 12:35
    -7
    halt15, 28.01.2017 12:27
    Слушал захлебывающегося от восторга Губерниева — "Триумфальное возвращение Логинова"... И поймал себя на мысли, что разменяв шестой десяток, пока не слышал о триумфально вышедшем из тюрьмы преступнике. Российская пропаганда в своем ключе. Подается в таком соусе будто бы Логинов не отбывал дисквалификацию за употребление допинга, а по крайней мере эти два года боролся с тяжелой болезнью, или слетал на Марс
    ну не у всех же астматики в сборной ))
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    skorobezviz
      skorobezviz, 28.01.2017 12:39
    -7
    halt15, 28.01.2017 12:27
    Слушал захлебывающегося от восторга Губерниева — "Триумфальное возвращение Логинова"... И поймал себя на мысли, что разменяв шестой десяток, пока не слышал о триумфально вышедшем из тюрьмы преступнике. Российская пропаганда в своем ключе. Подается в таком соусе будто бы Логинов не отбывал дисквалификацию за употребление допинга, а по крайней мере эти два года боролся с тяжелой болезнью, или слетал на Марс
    достаточно посмотреть на фото американской гимнастки симоны байлз (погуглите, удивитесь), чтобы понять - американские спортсмены чистейшие ))) ахахахах. И не важно, что аналог милдроната (который продается в ЛЮБОЙ аптеке) вполне себе нормально ходит в сшп
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    Андрей Козак
      Андрей Козак, 28.01.2017 12:43
    -6
    https://www.youtube.com/watch?v=RYOsmFJ5nGg
    гонка
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    checna-ebet-russia-2
    online
      checna-ebet-russia-2, 28.01.2017 13:15
    0
    Судя по комментам ваты, коктейль "Огни Раиссы", включающий боярышник со стекломоем они уже приняли. И срусским биатлонистам важно не придти первыми, им важно чтобы в их ссанине не нашли того, над чем работала вся страна
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