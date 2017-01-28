ЧЕ-2017. Россиянин Логинов выиграл мужскую гонку преследования

ну не у всех же астматики в сборной ))

Судя по комментам ваты, коктейль "Огни Раиссы", включающий боярышник со стекломоем они ...

Это просто невероятно! Обыграть первую сеяную, на три года старше, фактически уже сложившуюся тен...

А мы гордимся тобой, Марта! Умничка!

а через сезон станет? или бабла на судеек хватило только не два года ?Кого вы там вздюкнете два р...

Можешь не сомневаться даже ! Шахтер и в этом , и в следующем чемпионате станет настоящим ...