ЧЕ-2017. Россиянин Логинов выиграл мужскую гонку преследования

В польском Душники-Здруй закончилась мужская гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону.
Преследование. Мужчины
1. Александр Логинов (0+0+0+1) 31:48.2
2. Евгений Гараничев (0+0+1+0) +27.8
3. Андрей Расторгуев (0+1+1+2) +59.5
...
15. Александр Жирный (1+0+0+0) +2:04.7
Полные результаты гонки здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
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И поймал себя на мысли, что разменяв шестой десяток, пока не слышал о триумфально вышедшем из тюрьмы преступнике. Российская пропаганда в своем ключе. Подается в таком соусе будто бы Логинов не отбывал дисквалификацию за употребление допинга, а по крайней мере эти два года боролся с тяжелой болезнью, или слетал на Марс
гонка
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