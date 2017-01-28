Поклюка. Украинец Антон Дудченко завоевал бронзу в спринтерской гонке

В словенской Поклюке закончилась спринтерская гонка у юниоров в рамках третьего этапа юниорского кубка мира. Отметим, что гонка стала лучшей в сезоне для наших юниоров.
Спринт. Юниоры
1. Кирилл Стрельцов (1+1) 26:27.7
2. Онджей Сантора (0+1) +9.2
3. Антон Дудченко (1+0) +15.6
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4. Назарий Цебринский (0+0) +16.1
8. Виталий Труш (0+1) +32.4
13. Тарас Лесюк (0+0) +57.0
17. Богдан Цимбал (0+0) +1:08.8
20. Дмитрий Ивасенко (1+0) +1:22.4
Источник — Федерация биатлона Украины
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