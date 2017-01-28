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Поклюка. Украинец Антон Дудченко завоевал бронзу в спринтерской гонке

Еще один украинский биатлонист Назарий Цебринский остановился в шаге от пьедестала

  • 28.01.2017 12:31
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biathlon.com.ua. Антон Дудченко
© biathlon.com.ua. Антон Дудченко

В словенской Поклюке закончилась спринтерская гонка у юниоров в рамках третьего этапа юниорского кубка мира. Отметим, что гонка стала лучшей в сезоне для наших юниоров.

Спринт. Юниоры

1.  Кирилл Стрельцов (1+1) 26:27.7
2.  Онджей Сантора (0+1) +9.2
3.  Антон Дудченко (1+0) +15.6
..
4.  Назарий Цебринский (0+0) +16.1
8.  Виталий Труш (0+1) +32.4
13.  Тарас Лесюк (0+0) +57.0
17.  Богдан Цимбал (0+0) +1:08.8
20.  Дмитрий Ивасенко (1+0) +1:22.4

Источник — Федерация биатлона Украины

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