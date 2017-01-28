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Джима завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате Европы!

Украинская спортсменка добыла вторую медаль за два дня

  • 28.01.2017 14:33
  • 2874 просмотров
  • 15 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Юлия Джима
© biathlon.com.ua. Юлия Джима

В польском Душники-Здруй закончилась женская гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону. Подробности гонки ожидайте позже.

Преследование. Женщины

1.  Ирина Старых (0+0+0+0) 30:04.4
2.  Юлия Джима (0+0+1+1) +19.8
3.  Светлана Слепцова (0+1+0+0) +32.1

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 28.01.2017 14:43
    +7
    Как то подозрительно что выигрывают российские биатлонисты которые употребляли допинг( Логинов и Старых). Не верю что после большого перерыва такая форма . Юля умничка, показалось что тяжело катили лыжи, но возможно это специфика трассы
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 28.01.2017 14:45
    +11
    Джима молодець стрільбуПідтягнула, але що зробиш коли Старій з рос.підерації снайпер з кущів мішеніЗакриває
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    Dk_best
      Dk_best, 28.01.2017 14:52
    +6
    Джима не выиграла серебро, а лишним промахом проиграла золото!
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    halt15
      halt15, 28.01.2017 14:54
    0
    Ihor8, 28.01.2017 14:43
    Как то подозрительно что выигрывают российские биатлонисты которые употребляли допинг( Логинов и Старых). Не верю что после большого перерыва такая форма . Юля умничка, показалось что тяжело катили лыжи, но возможно это специфика трассы
    Не удивлюсь, если через определенное время выяснится что это так. Горбатого могила исправит. И эту пословицу никто не отменял
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    Андрей Козак
      Андрей Козак, 28.01.2017 14:58
    -2
    https://www.youtube.com/watch?v=uPiAkrjxbKY&feature=youtu.be
    Последняя стрельба и финиш.
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    babamka
    online
      babamka, 28.01.2017 15:08
    -14
    зря Ира выиграла, у убогих хоть одна отрада была порадоваться победам на второсортных турнирах, и той лишили ))
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    King King
    online
      King King, 28.01.2017 15:20
    +5
    babamka, 28.01.2017 15:08
    зря Ира выиграла, у убогих хоть одна отрада была порадоваться победам на второсортных турнирах, и той лишили ))
    "ватан" зря иру с иглы отпустили и лечить перестали от наркозависимости!
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 28.01.2017 15:23
    +5
    babamka, 28.01.2017 15:08
    зря Ира выиграла, у убогих хоть одна отрада была порадоваться победам на второсортных турнирах, и той лишили ))
    Так рос.підерація нехай візьме краще з 2 сортногоТурніру Стару і Сліпу (звичайно після того як капельниціПоставлять, щоб барбітурати всі вийшли) може хоть тоді будете на КубкуСвіту в заліковіОчки попадати. Але влучнаСтрільба ще нічого не гарантує, спитайте у "рускойРакети" Подчуфарової, яка з нулем в 30 не може попасти
    Ссылка
    babamka
    online
      babamka, 28.01.2017 15:29
    -9
    Vitalik Shevchenko, 28.01.2017 15:23
    babamka, 28.01.2017 15:08
    зря Ира выиграла, у убогих хоть одна отрада была порадоваться победам на второсортных турнирах, и той лишили ))

    Так рос.підерація нехай візьме краще з 2 сортногоТурніру Стару і Сліпу (звичайно після того як капельниціПоставлять, щоб барбітурати всі вийшли) може хоть тоді будете на КубкуСвіту в заліковіОчки попадати. Але влучнаСтрільба ще нічого не гарантує, спитайте у "рускойРакети" Подчуфарової, яка з нулем в 30 не може попасти

    убогий,а шо это ты запел про кубок мира?? лавры победителя мешают жить? ну да, ведь 2 бронзовые медальки на всех мужских и женских этапах к февралю- это круто )) у никакущих россиянок и то золотая медалька есть, не говоря уже о мужчинах, а тут да, 2 медальки и не поспоришь )))))
    Ссылка
    King King
    online
      King King, 28.01.2017 15:33
    +3
    babamka, 28.01.2017 15:29
    Vitalik Shevchenko, 28.01.2017 15:23
    babamka, 28.01.2017 15:08 зря Ира выиграла, у убогих хоть одна отрада была порадоваться победам на второсортных турнирах, и той лишили )) Так рос.підерація нехай візьме краще з 2 сортногоТурніру Стару і Сліпу (звичайно після того як капельниціПоставлять, щоб барбітурати всі вийшли) може хоть тоді будете на КубкуСвіту в заліковіОчки попадати. Але влучнаСтрільба ще нічого не гарантує, спитайте у "рускойРакети" Подчуфарової, яка з нулем в 30 не може попасти

    убогий,а шо это ты запел про кубок мира?? лавры победителя мешают жить? ну да, ведь 2 бронзовые медальки на всех мужских и женских этапах к февралю- это круто )) у никакущих россиянок и то золотая медалька есть, не говоря уже о мужчинах, а тут да, 2 медальки и не поспоришь )))))
    "ватан"-это о ком---------
    Французский биатлонист Мартен Фуркад призвал всех бойкотировать соревнования, если виновные биатлонисты ------------------- не понесут наказания за нарушение антидопинговых правил.
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    Roman Plaskonj
      Roman Plaskonj, 28.01.2017 15:36
    +1
    яке нафік завоювала срібло,золото вона просрала!!
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    Roman Plaskonj
      Roman Plaskonj, 28.01.2017 15:39
    +4
    babamka, 28.01.2017 15:08
    зря Ира выиграла, у убогих хоть одна отрада была порадоваться победам на второсортных турнирах, и той лишили ))
    ти виродок наш прапор на свою тряпку поміняй на аві і вали нахер бояришнік дудлити від ейфорії
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    Денис Соколовский
      Денис Соколовский, 28.01.2017 15:44
    +1
    Roman Plaskonj, 28.01.2017 15:36
    яке нафік завоювала срібло,золото вона просрала!!
    Коли ж ви всі глори-нитики вже заберетесь звідси.
    Юля одна з найкрасивіших біатлоністок)
    Старим далеко до такого, все ж жопінг бачимо на лице)
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    Zhez53
    Zhez53, 28.01.2017 15:48
    +2
    babamka, 28.01.2017 15:08
    зря Ира выиграла, у убогих хоть одна отрада была порадоваться победам на второсортных турнирах, и той лишили ))
    Похоже старых опять взялась за старое.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 28.01.2017 15:50
    +2
    babamka, 28.01.2017 15:29

    убогий,а шо это ты запел про кубок мира?? лавры победителя мешают жить?
    Мій убогий тобі в рот не поміститься.....Лапчатий ти валянок, порівняй яке населення у нас, а яке у твоєї дрімучоїПідерації.
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