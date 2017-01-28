Джима завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате Европы!

В польском Душники-Здруй закончилась женская гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону. Подробности гонки ожидайте позже.
Преследование. Женщины
1. Ирина Старых (0+0+0+0) 30:04.4
2. Юлия Джима (0+0+1+1) +19.8
3. Светлана Слепцова (0+1+0+0) +32.1
Источник — Федерация биатлона Украины
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Последняя стрельба и финиш.
зря Ира выиграла, у убогих хоть одна отрада была порадоваться победам на второсортных турнирах, и той лишили ))
Так рос.підерація нехай візьме краще з 2 сортногоТурніру Стару і Сліпу (звичайно після того як капельниціПоставлять, щоб барбітурати всі вийшли) може хоть тоді будете на КубкуСвіту в заліковіОчки попадати. Але влучнаСтрільба ще нічого не гарантує, спитайте у "рускойРакети" Подчуфарової, яка з нулем в 30 не може попасти
убогий,а шо это ты запел про кубок мира?? лавры победителя мешают жить? ну да, ведь 2 бронзовые медальки на всех мужских и женских этапах к февралю- это круто )) у никакущих россиянок и то золотая медалька есть, не говоря уже о мужчинах, а тут да, 2 медальки и не поспоришь )))))
babamka, 28.01.2017 15:08 зря Ира выиграла, у убогих хоть одна отрада была порадоваться победам на второсортных турнирах, и той лишили )) Так рос.підерація нехай візьме краще з 2 сортногоТурніру Стару і Сліпу (звичайно після того як капельниціПоставлять, щоб барбітурати всі вийшли) може хоть тоді будете на КубкуСвіту в заліковіОчки попадати. Але влучнаСтрільба ще нічого не гарантує, спитайте у "рускойРакети" Подчуфарової, яка з нулем в 30 не може попасти
убогий,а шо это ты запел про кубок мира?? лавры победителя мешают жить? ну да, ведь 2 бронзовые медальки на всех мужских и женских этапах к февралю- это круто )) у никакущих россиянок и то золотая медалька есть, не говоря уже о мужчинах, а тут да, 2 медальки и не поспоришь )))))
Французский биатлонист Мартен Фуркад призвал всех бойкотировать соревнования, если виновные биатлонисты ------------------- не понесут наказания за нарушение антидопинговых правил.
Юля одна з найкрасивіших біатлоністок)
Старим далеко до такого, все ж жопінг бачимо на лице)
убогий,а шо это ты запел про кубок мира?? лавры победителя мешают жить?
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