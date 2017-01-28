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Поклюка 2017. Результаты спринтерской гонки у юниорок

Лучшай из украинок, Анна Кривонос, остановилась за шаг до пьедестала

  • 28.01.2017 15:35
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sportfile.com.ua. Анна Кривонос
© sportfile.com.ua. Анна Кривонос

В словенской Поклюке закончилась спринтерская гонка у юниорок в рамках третьего этапа юниорского кубка мира.

Спринт. Юниорки
1. Екатерина Мошкова (0+1) 22:45.5
2. Миртиль Бегю (0+0) +0.3
3. Наталья Ушкина (0+1) +7.0
...
4. Анна Кривонос (0+1) +12.4
14. Кристина Дмитренко (2+0) +1:35.8
26. Марьяна Брыкайло (0+1) +2:29.6
30. Кристина Ковалева (1+1) +2:42.1
37. Валерия Дмитренко (1+0) +3:19.3

Источник — Федерация биатлона Украины

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