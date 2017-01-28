Стартовые составы воскресных гонок

Завтра, 29 января, в польском Душники-Здруй чемпионат Европы по биатлону продолжится двумя смешанными эстафетами.
Одиночная смешанная (11:00)
23-1. Ирина Варвинец
23-2. Андрей Доценко
Классическая смешанная (14:00)
16-1. Анастасия Меркушина
16-2. Юлия Джима
16-3. Александр Жирный
16-4. Руслан Ткаленко
А в словенской Поклюке пройдут две спринтерские гонки в рамках третьего этапа юниорского кубка мира.
Спринт. Юниоры (11:00)
3. Виталий Труш
18. Тарас Лесюк
46. Антон Дудченко
47. Назарий Цебринский
63. Богдан Цимбал
72. Дмитрий Ивасенко
Спринт. Юниорки (14:00)
14. Анна Кривонос
23. Кристина Дмитренко
33. Марьяна Брыкайло
61. Кристина Ковалева
66. Валерия Дмитренко
Источник — Федерация биатлона Украины
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