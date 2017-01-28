Стартовые составы воскресных гонок

© biathlon.com.ua. Ирина Варвинец

Завтра, 29 января, в польском Душники-Здруй чемпионат Европы по биатлону продолжится двумя смешанными эстафетами.



Одиночная смешанная (11:00)

23-1. Ирина Варвинец

23-2. Андрей Доценко



Классическая смешанная (14:00)

16-1. Анастасия Меркушина

16-2. Юлия Джима

16-3. Александр Жирный

16-4. Руслан Ткаленко



А в словенской Поклюке пройдут две спринтерские гонки в рамках третьего этапа юниорского кубка мира.



Спринт. Юниоры (11:00)

3. Виталий Труш

18. Тарас Лесюк

46. Антон Дудченко

47. Назарий Цебринский

63. Богдан Цимбал

72. Дмитрий Ивасенко



Спринт. Юниорки (14:00)

14. Анна Кривонос

23. Кристина Дмитренко

33. Марьяна Брыкайло

61. Кристина Ковалева

66. Валерия Дмитренко

Источник — Федерация биатлона Украины

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