Украина финишировала четвертой в смешанной эстафете

В польском Душники-Здруй закончилась одиночная смешанная эстафета в рамках чемпионата Европы по биатлону. Команда Украины выставила на гонку Ирину Варвинец и Андрея Доценко. При чистой стрельбе и пяти дополнительных патронах украинцы финишировали на четвертом месте.



Одиночная смешанная эстафета



1. Россия (0+7) 37:10.2

2. Норвегия (0+7) +6.3

3. Польша (0+5) +13.9

4. Украина (0+5) +20.9

4. Австрия (1+9) +22.2

5. Германия (0+11) +27.2

Источник — Федерация биатлона Украины

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