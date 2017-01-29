Украина финишировала четвертой в смешанной эстафете

В польском Душники-Здруй закончилась одиночная смешанная эстафета в рамках чемпионата Европы по биатлону. Команда Украины выставила на гонку Ирину Варвинец и Андрея Доценко. При чистой стрельбе и пяти дополнительных патронах украинцы финишировали на четвертом месте.
Одиночная смешанная эстафета
1. Россия (0+7) 37:10.2
2. Норвегия (0+7) +6.3
3. Польша (0+5) +13.9
4. Украина (0+5) +20.9
4. Австрия (1+9) +22.2
5. Германия (0+11) +27.2
Источник — Федерация биатлона Украины
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И кстати, ЧЕ по фигурному катанию чего не освещается, у нас ведь славные традиции - Баюл, Петренко.
И кстати, ЧЕ по фигурному катанию чего не освещается, у нас ведь славные традиции - Баюл, Петренко.
1. Крістіансен..0:00
2.ДОЦЕНКО....0:01
3.Дорфер.........0:02
4.Комац...........0:04
5.Гаранічев......0:05......тело хотіло фінішувати з прапором, але не судьба рукиДиряві.
Опять дерево, постоянство - признак мастерства!!!И кстати, ЧЕ по фигурному катанию чего не освещается, у нас ведь славные традиции - Баюл, Петренко.
любишь фигурное катание?тогда, чего не катке мастерство не повышаешь,а тут пасешься?
Danilo_Tramp, 29.01.2017 12:26 Опять дерево, постоянство - признак мастерства!!!И кстати, ЧЕ по фигурному катанию чего не освещается, у нас ведь славные традиции - Баюл, Петренко. любишь фигурное катание?тогда, чего не катке мастерство не повышаешь,а тут пасешься?
ну а ты любишь биатлон, раз на этих ветках пасешься, вот и повышай мастерство на лыжне или в тире, вместо того чтоб постить муйню
Гараничев и флаг.
Гараничев и флаг.
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