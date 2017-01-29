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Украина финишировала четвертой в смешанной эстафете

Победу одержала сборная России

  • 29.01.2017 12:21
  • 1167 просмотров
  • 10 комментария
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Украина финишировала четвертой в смешанной эстафете

В польском Душники-Здруй закончилась одиночная смешанная эстафета в рамках чемпионата Европы по биатлону. Команда Украины выставила на гонку Ирину Варвинец и Андрея Доценко. При чистой стрельбе и пяти дополнительных патронах украинцы финишировали на четвертом месте.


Одиночная смешанная эстафета

1. Россия Россия (0+7) 37:10.2
2. Норвегия Норвегия (0+7) +6.3 
3. Польша Польша (0+5) +13.9
4. Украина Украина (0+5) +20.9
4. Австрия Австрия (1+9) +22.2
5. Германия Германия (0+11) +27.2

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 29.01.2017 12:25
    +2
    Неплохо. Варвинец много проигрывала на лыжне у далеко не самых быстрых биатлонисток, Доценко удивил, ход неплохой есть перспектива в нем и это радует
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    Danilo_Tramp
    Danilo_Tramp, 29.01.2017 12:26
    -19
    Комментарий свернут. Показать
    Опять дерево, постоянство - признак мастерства!!!
    И кстати, ЧЕ по фигурному катанию чего не освещается, у нас ведь славные традиции - Баюл, Петренко.
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    Grusin_Gori
    Grusin_Gori, 29.01.2017 12:29
    -19
    Комментарий свернут. Показать
    Ihor8, 29.01.2017 12:25
    Неплохо. Варвинец много проигрывала на лыжне у далеко не самых быстрых биатлонисток, Доценко удивил, ход неплохой есть перспектива в нем и это радует
    Правильный чел - везде перемогу найдет.
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    space1961
      space1961, 29.01.2017 12:31
    +2
    Danilo_Tramp, 29.01.2017 12:26
    Опять дерево, постоянство - признак мастерства!!!
    И кстати, ЧЕ по фигурному катанию чего не освещается, у нас ведь славные традиции - Баюл, Петренко.
    любишь фигурное катание?тогда, чего не катке мастерство не повышаешь,а тут пасешься?
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    Zhez53
    online
    Zhez53, 29.01.2017 12:45
    +5
    Да, с такой скоростью Варвинец в эстафету на ЧМ могут и не поставить. Риск большой, что даже с нулями в стрельбе Ира полминуты по минимуму привезет.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 29.01.2017 12:57
    +4
    Варвенець просто дивує з знаком мінус так багато програти ногами нікуди не годиться....Але естафетна 4-ка на ЧС буде безНеї: Меркушина,Підгрушна,Семеренко,Джима і це вже добре.....Доценко просто здивував. Швидкісь спортсменів:
    1. Крістіансен..0:00
    2.ДОЦЕНКО....0:01
    3.Дорфер.........0:02
    4.Комац...........0:04
    5.Гаранічев......0:05......тело хотіло фінішувати з прапором, але не судьба рукиДиряві.
    Ссылка
    solova63
      solova63, 29.01.2017 12:58
    -2
    space1961, 29.01.2017 12:31
    Danilo_Tramp, 29.01.2017 12:26
    Опять дерево, постоянство - признак мастерства!!!И кстати, ЧЕ по фигурному катанию чего не освещается, у нас ведь славные традиции - Баюл, Петренко.

    любишь фигурное катание?тогда, чего не катке мастерство не повышаешь,а тут пасешься?
    ну а ты любишь биатлон, раз на этих ветках пасешься, вот и повышай мастерство на лыжне или в тире, вместо того чтоб постить муйню
    Ссылка
    space1961
      space1961, 29.01.2017 13:02
    0
    solova63, 29.01.2017 12:58
    space1961, 29.01.2017 12:31
    Danilo_Tramp, 29.01.2017 12:26 Опять дерево, постоянство - признак мастерства!!!И кстати, ЧЕ по фигурному катанию чего не освещается, у нас ведь славные традиции - Баюл, Петренко. любишь фигурное катание?тогда, чего не катке мастерство не повышаешь,а тут пасешься?

    ну а ты любишь биатлон, раз на этих ветках пасешься, вот и повышай мастерство на лыжне или в тире, вместо того чтоб постить муйню
    ты берега не попутал"снайпер"?
    Ссылка
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 29.01.2017 13:08
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=XYRj98NQ_H0
    Гараничев и флаг.
    Ссылка
    Zhez53
    online
    Zhez53, 29.01.2017 13:30
    0
    Андрей Козак, 29.01.2017 13:08
    https://www.youtube.com/watch?v=XYRj98NQ_H0
    Гараничев и флаг.
    Было бы еще прикольней, если бы Гараничев вернулся за флагом и прозевал бы 1 место.
    Ссылка
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