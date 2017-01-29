ЧЕ-2017. Украина завоевала бронзу в смешанной эстафете

В польском Душники-Здруй закончилась смешанная эстафета в рамках чемпионата Европы по биатлону. Сборная Украины звоевала еще одну медаль, на этот раз бронзу.
Смешанная эстафета
1. Россия (0+6) 1:12:26.0
2. Норвегия (0+9) +36.4
3. Украина (1+6) +37.1
4. Болгария (0+11) +1:16.4
5. Чехия (0+11) +1:17.4
6. Германия (1+11) +1:39.7
Источник — Федерация биатлона Украины
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Допинговые начинают и выигрывают.
Коли біатлоністи виїжджали з стадіону, після останьоїСтрільби, вся розстановка на подіумі була відома....Норвежець на кожномуКолі привозив Ткаленку по 20 секунд....Сьогодні пішоходТкаленко, нехай подякує долі, що Ілієв намазав, бо в такого пасажира як наш, болгарин привозив 40 секунд на колі...А Джима.....А що Джима? Джима в своємуРепертуарі.....Розчарування ну простоШалене не через те що не перемогли, а що так безболісно ввіддаємЗдобуте і кому? Норвежцю якого на кубку ІВU видно по святах.
что за чушь я прочитал? Ткаленко проигрывал норвежцу по 6-7 секунд на каждом круге, а Илиеву он за всю гонку 30 секунд проиграл
что за чушь я прочитал? Ткаленко проигрывал норвежцу по 6-7 секунд на каждом круге, а Илиеву он за всю гонку 30 секунд проиграл
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