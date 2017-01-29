ЧЕ-2017. Украина завоевала бронзу в смешанной эстафете

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В польском Душники-Здруй закончилась смешанная эстафета в рамках чемпионата Европы по биатлону. Сборная Украины звоевала еще одну медаль, на этот раз бронзу.

Смешанная эстафета

1. Россия (0+6) 1:12:26.0

2. Норвегия (0+9) +36.4

3. Украина (1+6) +37.1

4. Болгария (0+11) +1:16.4

5. Чехия (0+11) +1:17.4

6. Германия (1+11) +1:39.7



Источник — Федерация биатлона Украины

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