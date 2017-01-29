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ЧЕ-2017. Украина завоевала бронзу в смешанной эстафете

Штрафной круг Джимы не позволил украинским биатлонистам претендовать на победу в гонке

  • 29.01.2017 15:29
  • 2111 просмотров
  • 10 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Юлия Джима
© biathlon.com.ua. Юлия Джима

В польском Душники-Здруй закончилась смешанная эстафета в рамках чемпионата Европы по биатлону. Сборная Украины звоевала еще одну медаль, на этот раз бронзу.

Смешанная эстафета
1. Россия Россия (0+6) 1:12:26.0
2. Норвегия Норвегия (0+9) +36.4
3. Украина Украина (1+6) +37.1
4. Болгария Болгария (0+11) +1:16.4
5. Чехия Чехия (0+11) +1:17.4
6. Германия Германия (1+11) +1:39.7
 

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    prafesor
      prafesor, 29.01.2017 15:32
    +3
    Символичная фоточка. Ну ничего страшного, всякое случается
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    Ihor8
      Ihor8, 29.01.2017 15:33
    +1
    Неплохо! Эх Джима, Джима. Надо сделать правильные выводы перед ЧМ, но уже можно утверждать 1 и 4 этап эстафеты будет бежать точно не она
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 29.01.2017 15:39
    +4
    Коли біатлоністи виїжджали з стадіону, після останьоїСтрільби, вся розстановка на подіумі була відома....Норвежець на кожномуКолі привозив Ткаленку по 20 секунд....Сьогодні пішоходТкаленко, нехай подякує долі, що Ілієв намазав, бо в такого пасажира як наш, болгарин привозив 40 секунд на колі...А Джима.....А що Джима? Джима в своємуРепертуарі.....Розчарування ну простоШалене не через те що не перемогли, а що так безболісно ввіддаємЗдобуте і кому? Норвежцю якого на кубку ІВU видно по святах.
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    halt15
      halt15, 29.01.2017 15:46
    +3
    Биатлонный этюд для исполкома IBU.
    Допинговые начинают и выигрывают.
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    ms2016
      ms2016, 29.01.2017 16:04
    -3
    наверное для убогих нужно сделать чемпионат восточной Европы, может хоть так что выиграют
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    alex8-48
    alex8-48, 29.01.2017 16:09
    +2
    Любопытно,что мазала только Джима,остальные стреляли на ноль.
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    Оладик_ЙА
      Оладик_ЙА, 29.01.2017 16:12
    +1
    Vitalik Shevchenko, 29.01.2017 15:39
    Коли біатлоністи виїжджали з стадіону, після останьоїСтрільби, вся розстановка на подіумі була відома....Норвежець на кожномуКолі привозив Ткаленку по 20 секунд....Сьогодні пішоходТкаленко, нехай подякує долі, що Ілієв намазав, бо в такого пасажира як наш, болгарин привозив 40 секунд на колі...А Джима.....А що Джима? Джима в своємуРепертуарі.....Розчарування ну простоШалене не через те що не перемогли, а що так безболісно ввіддаємЗдобуте і кому? Норвежцю якого на кубку ІВU видно по святах.
    что за чушь я прочитал? Ткаленко проигрывал норвежцу по 6-7 секунд на каждом круге, а Илиеву он за всю гонку 30 секунд проиграл
    Ссылка
    Оладик_ЙА
      Оладик_ЙА, 29.01.2017 16:18
    0
    Оладик_ЙА, 29.01.2017 16:12
    Vitalik Shevchenko, 29.01.2017 15:39
    Коли біатлоністи виїжджали з стадіону, після останьоїСтрільби, вся розстановка на подіумі була відома....Норвежець на кожномуКолі привозив Ткаленку по 20 секунд....Сьогодні пішоходТкаленко, нехай подякує долі, що Ілієв намазав, бо в такого пасажира як наш, болгарин привозив 40 секунд на колі...А Джима.....А що Джима? Джима в своємуРепертуарі.....Розчарування ну простоШалене не через те що не перемогли, а що так безболісно ввіддаємЗдобуте і кому? Норвежцю якого на кубку ІВU видно по святах.

    что за чушь я прочитал? Ткаленко проигрывал норвежцу по 6-7 секунд на каждом круге, а Илиеву он за всю гонку 30 секунд проиграл
    на последнем отрезке Илиеву всего 7 секунд проиграл, а финиш Илиева это уровень финиша Фуркада, по скорострельности Руслан на 2 месте
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    deN.
    online
      deN., 29.01.2017 16:20
    0
    Vitalik Shevchenko, 29.01.2017 15:39
    Коли біатлоністи виїжджали з стадіону, після останьоїСтрільби, вся розстановка на подіумі була відома....Норвежець на кожномуКолі привозив Ткаленку по 20 секунд....Сьогодні пішоходТкаленко, нехай подякує долі, що Ілієв намазав, бо в такого пасажира як наш, болгарин привозив 40 секунд на колі...А Джима.....А що Джима? Джима в своємуРепертуарі.....Розчарування ну простоШалене не через те що не перемогли, а що так безболісно ввіддаємЗдобуте і кому? Норвежцю якого на кубку ІВU видно по святах.
    за що так переживати...це взагалі другосортний турнір, де у всіх команд 2-ий, а то і 3-ій склад виступає..головне на чемп. світу добре виступити...
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 29.01.2017 16:33
    0
    Оладик_ЙА, 29.01.2017 16:12


    что за чушь я прочитал? Ткаленко проигрывал норвежцу по 6-7 секунд на каждом круге, а Илиеву он за всю гонку 30 секунд проиграл
    Ткаленко програв майжеВсім на останньому колі....Я спеціально дивився статистику (для порівняння) в індивідуалці, Ткаленкo норвежцю на 20 кілометровійГонці програв всього16 секунд, після чого пропускав спринт і переслідування, а норвежець брав участь там і там....Добре,нехай не 15 секунд а 7, визначалось на око, статистики на той момен ще не було.....Просто який уже раз наші біатлоністи на послідньомуКолі не можуть показати характер і на вольових вирвати або утримати свою перевагу.
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