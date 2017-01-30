Украинские спортсмены не стали слушать гимн России на пьедестале чемпионата Европы по биатлону. Напомним, сборная Украины заняла третье место в смешанной эстафете.
Источник — Sport.ua
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этот "шансон" соссийский гомн ,слушать не возможно!
До речі, - "кримський" варыант гымну РФ:
Россия — безумная наша держава,
Россия — покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава —
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!
От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и ... (нецензурное слово, обозначающее пустяк).
Одна ты на свете! Одна, сиротина —
Забытая Богом дурная земля!
"вата" мозгов на другое нет?
хотя от куда там "мозги"))))
Короче, от весь мир с нами до поиска перемог в сомнительном лайне.
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