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Украинские биатлонисты не стали слушать гимн России

Сборная Украины заняла третье место в смешанной эстафете

  • 30.01.2017 09:08
  • 3071 просмотров
  • 10 комментария
Метки
Украинские биатлонисты не стали слушать гимн России

Украинские спортсмены не стали слушать гимн России на пьедестале чемпионата Европы по биатлону. Напомним, сборная Украины заняла третье место в смешанной эстафете.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Mishgan1980
    Mishgan1980, 30.01.2017 09:15
    -6
    Ну что за бред... В сети эту утку запустили и спорт.уа туда же, клики зарабатывать
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    ruslan17c
      ruslan17c, 30.01.2017 09:26
    +3
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    Marshall__TRAMP
    Marshall__TRAMP, 30.01.2017 09:31
    -1
    На кого рассчитан весь этот бред. Ну ошиблись организаторы, ну накладка. Да ты карьерой рискуешь за такие поступки. Уже любую хрень за перемоги выдают..
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    King King
    King King, 30.01.2017 09:38
    +5
    все правильно сделали!
    этот "шансон" соссийский гомн ,слушать не возможно!
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 30.01.2017 09:46
    +5
    Лаптеногі сРУльки навіть музику не змогли самі написати - і те сперли з великого і могучого... Навіщо таке лайно слухати? Скоріше за все, це фейк, однак лишній раз каців потролити не завадить
    До речі, - "кримський" варыант гымну РФ:
    Россия — безумная наша держава,
    Россия — покорная наша страна.
    Холопская воля, бахвальская слава —
    Твое достоянье на все времена!

    Славься, Отечество наше застойное,
    Рабских народов союз вековой,
    Предками данная доля запойная!
    Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!

    От южных морей и до северной льдины
    С темна до темна - матюги и ... (нецензурное слово, обозначающее пустяк).
    Одна ты на свете! Одна, сиротина —
    Забытая Богом дурная земля!
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    King King
    King King, 30.01.2017 09:58
    +2
    мухи навозные второй волной нарисовались-были маршал трамп,теперь "геращенко попрошенко"))))
    "вата" мозгов на другое нет?
    хотя от куда там "мозги"))))
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    icebeer
    icebeer, 30.01.2017 10:15
    +1
    Красавцы. И те лохи на 1-м месте по привычки,как бараны,пошли за нашими )))
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    Владимир Цегон
    Владимир Цегон, 30.01.2017 10:28
    +1
    Заднеприводные гейропейцы уже другим местом думают. Чем зарабатывают-тем и думают.
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    sradnik2017
      sradnik2017, 30.01.2017 10:32
    +2
    icebeer, 30.01.2017 10:15
    Красавцы. И те лохи на 1-м месте по привычки,как бараны,пошли за нашими )))
    Намекаешь на поход за гейроассоциацией и за безвизом вслед за турками и грузинами. Молоток, ну удачи в безнадежном деле!
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    Shiman2020
    online
      Shiman2020, 30.01.2017 10:42
    -1
    Только закончился ЧЕ по фигурному катанию, про которрый спорт.юа даже не упомянул. А ведь у нас были в свое время Оксана Баюл и Витя Петренко.
    Короче, от весь мир с нами до поиска перемог в сомнительном лайне.
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