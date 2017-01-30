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Универсиада-2017. Стартовые составы индивидуальных гонок

Заезды пройдут 31-го января

  • 30.01.2017 13:47
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biathlon.com.ua. Юлия Журавок
© biathlon.com.ua. Юлия Журавок

31-го января в казахском Казахстан Алматы пройдут две индивидуальные гонки в рамках Универсиады. Разница во времени с Киевом составляет 4 часа, поэтому стартовое время такое раннее.

Гонки покажут Матч ТВ, Евроспорт и Евроспорт 2. Также видео-трансляция гонок будет по этой ссылке.

Индивидуальная. Женщины (07:15)

12.  Яна Пустовалова
13.  Надежда Белкина
16.  Мария Кручова
26.  Яна Бондарь
28.  Юлия Бригинец
33.  Юлия Журавок

Индивидуальная. Мужчины (10:15)

17.  Денис Насыко
19.  Дмитрий Игнатьев
22.  Дмитрий Русинов
32.  Максим Ивко
39.  Антон Мигда
50.  Александр Морьев

Источник — Федерация биатлона Украины

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