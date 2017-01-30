Универсиада-2017. Стартовые составы индивидуальных гонок

31-го января в казахском Казахстан Алматы пройдут две индивидуальные гонки в рамках Универсиады. Разница во времени с Киевом составляет 4 часа, поэтому стартовое время такое раннее.
Гонки покажут Матч ТВ, Евроспорт и Евроспорт 2. Также видео-трансляция гонок будет по этой ссылке.
Индивидуальная. Женщины (07:15)
12. Яна Пустовалова
13. Надежда Белкина
16. Мария Кручова
26. Яна Бондарь
28. Юлия Бригинец
33. Юлия Журавок
Индивидуальная. Мужчины (10:15)
17. Денис Насыко
19. Дмитрий Игнатьев
22. Дмитрий Русинов
32. Максим Ивко
39. Антон Мигда
50. Александр Морьев
Источник — Федерация биатлона Украины
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