Универсиада-2017. Стартовые составы индивидуальных гонок

31-го января в казахском Казахстан Алматы пройдут две индивидуальные гонки в рамках Универсиады. Разница во времени с Киевом составляет 4 часа, поэтому стартовое время такое раннее.

Гонки покажут Матч ТВ, Евроспорт и Евроспорт 2. Также видео-трансляция гонок будет по этой ссылке.

Индивидуальная. Женщины (07:15)

12. Яна Пустовалова

13. Надежда Белкина

16. Мария Кручова

26. Яна Бондарь

28. Юлия Бригинец

33. Юлия Журавок

Индивидуальная. Мужчины (10:15)

17. Денис Насыко

19. Дмитрий Игнатьев

22. Дмитрий Русинов

32. Максим Ивко

39. Антон Мигда

50. Александр Морьев