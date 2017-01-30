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Бенефис Джимы и второе место в общем зачете

Sport.ua подводит итоги чемпионата Европы в польском Душники-Здруй

  • 30.01.2017 14:30
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biathlon.com.ua
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Вчера, 29 января, в польском Душники-Здруй закончился «Открытый чемпионат Европы по биатлону», на котором Украина традиционно была одной из сильнейших наций в соревнованиях стреляющих лыжников. В этом сезоне чемпионат Европы включил в себя выступления в индивидуальной гонке, спринте, гонке преследования у мужчин и женщин, а также в одиночной и «классической» смешанных эстафетах. Таким образом, всего было разыграно 8 комплектов медалей. Конечно, по престижу биатлонное Евро уступает как мировому первенству, так и обычному этапу Кубка мира, поэтому не удивительно, что основные звезды мирового биатлона пропустили этот турнир.   

Главным биатлонным «хедлайнером» в женской программе была украинка Юлия Джима. Также в состав украинской команды вошли: Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Яна Бондарь. Конкуренцию на турнире украинским девушкам составляли опытные «зубры» соревнований кубка мира: немки - Надин Хорхлер (королева масс-старта в Антхольце, сумевшая выиграть, ставтовав под 30-м номером!) и Мириам Гесснер, чешки – Вероника Виткова и Люси Харватова, польки – Моника Хойниш и Магдалена Гвиздон, шведка Элизабет Хогберг, австрийка Катарина Иннерхофер, а также сильные дублирующие составы сборных России и Норвегии.

У мужчин украинский десант был представлен в таком составе: Александр Жирный, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Владимир Семаков. Зарубежных биатлонистов, способных побороться за медали, было не меньше, чем у женщин: болгары - Владимир Илиев и Красимир Анев, латыш Андрей Расторгуев, чех Ярослав Соукуп, и другие знаменитые биатлонисты, многие из которых успели почувствовать опыт побед и подиумов не только на континентальном первенстве, но и на более престижных соревнованиях мирового масштаба.

Индивидуальные гонки

Мужская индивидуальная гонка запомнилась триумфом россиян: сразу 5 биатлонистов попали в Топ-6. Помешал полностью «оккупировать» пьедестал болгарин Красимир Анев, выигравший «бронзу» (0+0+0+0, +11.4 от Александра Логинова). Среди украинцев лучшим стал Руслан Ткаленко, ставший с двумя штрафными минутами лишь 21-м (0+1+0+1, +3:30.1)

У женщин первая же гонка принесла нам медаль! Анастасия Меркушина, допустив всего один промах на первой стойке, выиграла бронзовую медаль (0+1+0+0, +1:05 от Ирины Старых). До «серебра», которое досталось Светлане Слепцовой, Насте не хватило чуть больше секунды (1.2). 

Спринты

Соревнования спринтеров среди мужчин закончились победой болгарских биатлонистов! Владимир Илиев с одним промахом стал чемпионом Европы (0+1), а Красимиру Аневу чистая стрельба помогла завоевать ещё одну медаль, на этот раз бронзовую (0+0, +16.7). Вторым стал россиянин Александр Логинов (0+0, +4.9). Руслан Ткаленко снова стал лучшим украинцем на финише: 22-е место (0+1, +1:05.1)

В женском спринте Юлия Джима выиграла золотую медаль! То, чего ждали болельщики и тренеры весь сезон, наконец-то свершилось: Юля смогла закрыть все мишени в личной гонке! Компанию на пьедестале почёта Джиме составили россиянки – Светлана Слепцова (0+0, +27.0) и Ирина Старых (0+1, +37.8). 

Гонки преследования

В персьюте украинские мужчины снова остались без наград: лучший результат в этот раз показал Александр Жирный, финишировавший 15-м (+2:04.7 от Александра Логинова, выигравшего «золото»). «Серебро» также «уехало» в Россию: Евгений Гараничев финишировал вторым (0+0+1+0, +27.8). Третье место занял Андрей Расторгуев, который завоевал единственную награду для Латвии на этом Евро.

В женской гонке «королева-ЭПО» Ирина Старых, благодаря безупречной работе на стрельбище, выиграла ещё одно «золото» для России. Юлия Джима в этот раз допустила 2 промаха и завоевала серебряную награду (0+0+1+1, +19.8), а «бронза» досталась Светлане Слепцовой (0+1+0+0, +32.1).

Смешанные эстафеты

В одиночном миксте совсем немного не хватило украинскому «дуэту» до медали. Ирина Варвинец и Андрей Доценко финишировали в шаге от пьедестала – 4-е место (0+5, +20.9 от России). Второй на финише была сборная Норвегии (0+7, +6.3), а единственную медаль для хозяев чемпионата выиграли супруги Гузик – Кристина и Гжегош стали третьими (0+5, +13.9).

В «традиционном» миксте также выиграла Россия (0+6, 1:12:26). Вторую серебряную награду «вырвали» норвежцы (0+9, +36,4), а сборная Украины завоевала еще одну медаль, на этот раз бронзовую (1+6, +37,1). Курьезный случай получился на цветочной церемонии: польские звукорежиссеры по ошибке включили гимн России (хотя должны были это сделать на церемонии награждения). Через несколько секунд сборная Украины покинула пьедестал почета, а затем с пьедестала спустились россияне и норвежцы

 

В итоге Украина, завоевав 4 медали («золото», «серебро» и две «бронзы»), заняла второе место в общем медальном зачете!  

Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

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