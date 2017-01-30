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Анастасия МЕРКУШИНА: «Там не должно было быть гимна»

Украинская биатлонистка рассказала о ситуации во время цветочной церемонии на чемпионате Европы

  • 30.01.2017 14:19
  • 986 просмотров
  • 5 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Анастасия Меркушина
© biathlon.com.ua. Анастасия Меркушина

Курьез с гимном России во время цветочной церемонии после смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону связан с организационными накладками. Как рассказала биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина, спортсмены, в том числе и российские, покинули подиум еще до того, как по ошибке ди-джея зазвучал гимн РФ.

«Ничего особенного не произошло. Просто перепутали трек. Вместо просто музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть. Вот и растерялись. Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Мы начали спускаться еще до начала музыки. Никакой сенсации здесь нет!» – заявила Анастасия Меркушина.

Сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Александра Жирного и Руслана Ткаленко стала бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной эстафете.

Источник — Обозреватель

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 30.01.2017 14:29
    +7
    Но все равно прикольно получилось
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    King King
    King King, 30.01.2017 14:38
    +5
    там, не только гимна не должно было быть,там и страны такой не должно быть и спортсменов хавающих наркоту жменями!
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    mutin___sudak
    online
      mutin___sudak, 30.01.2017 14:44
    -5
    Зрада!
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    Denios
    online
      Denios, 30.01.2017 14:46
    +1
    "по ошибке ди-джея" ))) во как звукорежиссеры прогресируют
    ошибка была только в том, что надо было включать египетский кавер
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 30.01.2017 14:47
    +2
    Це понятно....Просто улибнуло скільки лапчатихПатріотів злетілось доказувати що це фейк
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