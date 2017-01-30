Анастасия МЕРКУШИНА: «Там не должно было быть гимна»

Курьез с гимном России во время цветочной церемонии после смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону связан с организационными накладками. Как рассказала биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина, спортсмены, в том числе и российские, покинули подиум еще до того, как по ошибке ди-джея зазвучал гимн РФ.

«Ничего особенного не произошло. Просто перепутали трек. Вместо просто музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть. Вот и растерялись. Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Мы начали спускаться еще до начала музыки. Никакой сенсации здесь нет!» – заявила Анастасия Меркушина.

Сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Александра Жирного и Руслана Ткаленко стала бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной эстафете.