Надежда Белкина выиграла бронзовую медаль Универсиады

Тот случай, когда дома помогают не только стены.
Очень нестандартно начался биатлонный турнир на Зимней Универсиде в казахском Алматы. В середине индивидуальной гонки у женщин на стадион опустился густой туман, полностью перекроивший расклады в гонке, поскольку стрелять на огневых рубежах стало критически сложно.
Вследствие этого все карты в гонке были смешаны и лидировавшая после двух огневых рубежей в своей любимой индивидуалке Юлия Журавок затем допустила пять промахов и сумела финишировать лишь с шестым временем.
В создавшихся условиях большое преимущество получили ранние стартовые номера, и среди них - лидеры сборной-хозяев турнира. Победительница индивидуальной гонки на прошлой Универсиаде Алина Райкова, стартовав под четвертым номером, прошла рубежи с двумя минутами штрафа и подтвердила свой титул. Галина Вишневская, открывавшая стартовый протокол и имеющая за плечами результаты в топ-10 Кубка мира этого сезона, несмотря на четыре минуты штрафа стала второй.
Третий результат и первая биатлонная медаль для Украины - у Надежды Белкиной, которая на трассе была быстрее своих казахских соперниц, но с пятью минутами штрафа пришла к бронзовой позиции на подиуме!
Помимо Белкиной и Журавок, в десятке лучших финишировала и Яна Бондарь, показавшая восьмое время. При этом четыре из семи ее промахов сделаны на четвертом рубеже, в условиях практически нулевой видимости. Мария Кручовая показала 13-й результат, Юлия Бригинец - 17-я, Яна Пустовалова - 19-я.
1. Алина Райкова (0+1+1+0) 59:48,7
2. Галина Вишневская (1+3+0+0) +2:21,1
3. Надежда Белкина (1+2+0+2) +2:23,6
...
6. Юлия Журавок (0+0+3+2) +4:14,3
8. Яна Бондарь (1+2+0+4) +4:36,1
13. Мария Кручова (2+2+2+0) +7:00,2
17. Юлия Бригинец (0+1+2+3) +8:54,8
19. Яна Пустовалова (1+1+1+0) +9:52,6
Источник — Федерация биатлона Украины
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