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Универсиада 2017. Результаты мужской индивидуальной гонки

Антон Мигда занял седьмую позицию

  • 31.01.2017 12:41
  • 438 просмотров
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Метки

Индивидуальная. Мужчины

1.  Батист Жути (1+0+0+1) 1:03:41.0
2.  Сергей Корастылев (0+0+0+2) +41.0
3.  Семен Сучилов (0+1+1+1) +1:05.5
...
7.  Антон Мигда (0+1+0+0) +2:55.8
14.  Дмитрий Русинов (0+2+0+1) +4:06.5
19.  Максим Ивко (2+1+2+0) +4:44.0
21.  Александр Морьев (0+1+1+1) +4:55.4
32.  Денис Насыко (2+2+3+2) +10:15.9
35.  Дмитрий Игнатьев (0+1+1+3) +10:41.5

Полные результаты гонки здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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