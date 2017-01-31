Универсиада 2017. Результаты мужской индивидуальной гонки

Индивидуальная. Мужчины
1. Батист Жути (1+0+0+1) 1:03:41.0
2. Сергей Корастылев (0+0+0+2) +41.0
3. Семен Сучилов (0+1+1+1) +1:05.5
...
7. Антон Мигда (0+1+0+0) +2:55.8
14. Дмитрий Русинов (0+2+0+1) +4:06.5
19. Максим Ивко (2+1+2+0) +4:44.0
21. Александр Морьев (0+1+1+1) +4:55.4
32. Денис Насыко (2+2+3+2) +10:15.9
35. Дмитрий Игнатьев (0+1+1+3) +10:41.5
Полные результаты гонки здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
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