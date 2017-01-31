ОФИЦИАЛЬНО: Дисквалификация Ольги Абрамовой приостановлена

Федерация биатлона Украины получила письмо Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении с 31 января дисквалификации спортсменки сборной Украины Ольги Абрамовой до окончательного решения Суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне.
Таким образом, Ольга Абрамова может быть заявлена на шестой этап Кубка IBU, который пройдет 3-4 февраля в Осрбли.
Источник — Федерация биатлона Украины
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