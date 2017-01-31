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ОФИЦИАЛЬНО: Дисквалификация Ольги Абрамовой приостановлена

Украинская биатлонистка может быть заявлена на Кубок IBU

  • 31.01.2017 19:31
  • 627 просмотров
  • 1 комментария
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biathlon.com.ua. Ольга Абрамова
© biathlon.com.ua. Ольга Абрамова

Федерация биатлона Украины получила письмо Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении с 31 января дисквалификации спортсменки сборной Украины Ольги Абрамовой до окончательного решения Суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне.

Таким образом, Ольга Абрамова может быть заявлена на шестой этап Кубка IBU, который пройдет 3-4 февраля в Осрбли.

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    shakhtarforever
    online
      shakhtarforever, 31.01.2017 19:53
    +1
    Хороша новина! Ще б набрала форму як на початку минулого сезону.
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