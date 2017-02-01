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Юлия Джима признана лучшей спортсменкой января в Украине

НОК высоко оценил выступление биатлонистки на чемпионате Европы в Польше

  • 01.02.2017 14:50
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biathlon.com.ua. Юлия Джима
© biathlon.com.ua. Юлия Джима

За підсумками спортивного січня Національний олімпійський комітет визнав новоспечену чемпіонку Європи з біатлону Юлію Джиму найкращою спортсменкою першого місяця в новому році.

Найкращим тренером місяця став старший тренер жіночої біатлонної команди України Урош Велепец.

Високого визнання НОК наша Олімпійська чемпіонка удостоєна завдяки блискучому виступу на європейській першості в польському Душники-Здруй. На престижному старті Юлія виборола повний комплект нагород.

У спринтерській гонці вона, продемонструвши відмінну чисту стрільбу й високу швидкість на трасі, не залишила жодного шансу своїм суперницям й посіла найвищу сходинку на п'єдесталі пошани.

Медальну ходу українка продовжила в гонці переслідування, в якій принесла нашій країні «срібло». В змішаній естафеті разом з колегами по команді: Анастасією Меркушиною, Олександром Жирним та Русланом Ткаленком Юлія посіла третє місце.

Відзначимо, що Юлія Джима вперше отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні.

Источник — НОК Украины

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