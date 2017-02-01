Логинов и Старых выступят на чемпионате мира по биатлону

Опубликован состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. Соревнования в Австрии с 9 по 19 февраля 2017 года.
Мужчины
Антон Бабиков
Алексей Волков
Евгений Гараничев
Матвей Елисеев
Александр Логинов
Дмитрий Малышко
Максим Цветков
Антон Шипулин.
Женщины
Татьяна Акимова
Дарья Виролайнен
Екатерина Глазырина
Ольга Подчуфарова
Светлана Слепцова
Ирина Старых
Напомним, Александр Логинов и Ирина Старых отбыли длительную дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.
Источник — Союз биатлонистов России
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