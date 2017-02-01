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Логинов и Старых выступят на чемпионате мира по биатлону

Стал известен состав российской сборной на соревнованиях в Австрии

  • 01.02.2017 16:06
  • 479 просмотров
  • 3 комментария
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eurosport.ru. Александр Логинов
© eurosport.ru. Александр Логинов

Опубликован состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. Соревнования в Австрии с 9 по 19 февраля 2017 года.

Мужчины
Антон Бабиков
Алексей Волков
Евгений Гараничев
Матвей Елисеев
Александр Логинов
Дмитрий Малышко
Максим Цветков
Антон Шипулин.

Женщины
Татьяна Акимова
Дарья Виролайнен
Екатерина Глазырина
Ольга Подчуфарова
Светлана Слепцова
Ирина Старых

Напомним, Александр Логинов и Ирина Старых отбыли длительную дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

Источник — Союз биатлонистов России

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Комментарии
    shakhtarforever
    online
      shakhtarforever, 01.02.2017 16:12
    +2
    Оце Фуркад зрадів...
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 01.02.2017 16:20
    +2
    Кто бы сомневался. Без допингистов весь запоребриковый спорт - полное фуфло.
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    Palych1
      Palych1, 01.02.2017 16:38
    +3
    может выиграют медаль-другую, а потом как всегда лишат за допинг и по новой...
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