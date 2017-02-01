В четверг на Универсиаде пройдут две спринтерские гонки

Завтра, 2 февраля, в казахском Алматы пройдут две спринтерские гонки в рамках Универсиады.
Спринт. Женщины (06:30)
5. Надежда Белкина
13. Юлия Журавок
17. Яна Бондарь
18. Яна Пустовалова
26. Юлия Бригинец
30. Мария Кручова
Полный стартовый лист здесь (pdf)
Спринт. Мужчины (09:15)
2. Артем Тищенко
10. Максим Ивко
20. Дмитрий Русинов
31. Антон Мигда
48. Александр Морьев
50. Денис Насыко
Полный стартовый лист здесь (pdf)
Источник — Федерация биатлона Украины
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