Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Австрия назвала состав команды на домашний чемпионат мира

Австрийцы выставили сильнейший состав

  • 01.02.2017 21:27
  • 96 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Сборная Австрии назвала состав команды на домашний чемпионат мира, который пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

Мужчины: Даниэль Мезотич, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард, Симон Эдер, Лоренц Вагер, Свен Гроссегер, Давид Комац.

Женщины: Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Дуня Здоуц, Фабьенн Хартвегер, Кристина Ридер, Юлия Швайгер.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.