Австрия назвала состав команды на домашний чемпионат мира

Сборная Австрии назвала состав команды на домашний чемпионат мира, который пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
Мужчины: Даниэль Мезотич, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард, Симон Эдер, Лоренц Вагер, Свен Гроссегер, Давид Комац.
Женщины: Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Дуня Здоуц, Фабьенн Хартвегер, Кристина Ридер, Юлия Швайгер.
Источник — Sport.ua
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