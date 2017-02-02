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Универсиада-2017. Яна Бондарь завоевала серебро в спринтерской гонке

В первой десятке финишировали четыре украинских биатлонистки

  • 02.02.2017 07:48
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xsport, Яна Бондарь
© xsport, Яна Бондарь

В коронном для себя виде программы, спринте, Яна допустила по одной ошибке на огневых рубежах, но за счет скорости обошла всех соперниц, кроме главного фаворита соревнований - представительницы Казахстана Галины Вишневской, которая с одним кругом штрафа пришла к финишу на 23 секунды быстрее украинки. Третьей стала россиянка Анастасия Егорова.

Увы, на последнем круге упустила медаль Юлия Журавок, которой в противостоянии с Егоровой не хватило на финише 14 секунд. Позиции в десятке сильнейших заняли Надежда Белкина (6-я) и Юлия Бригинец (9-я), которые попытаются побороться за медаль в завтрашней гонке преследования. У Марии Кручовой на финише 17-е время, у Яны Пустоваловой - 19-е.

  1. Галина Вишневская (1+0)  21:43,1
  2. Яна Бондарь (1+1)  +22,8
  3. Россия Анастасия Егорова (1+0)  +36,7
  4. Юлия Журавок (0+1)  +50,4
...
  6. Надежда Белкина (1+1)  +1:04,4
  9. Юлия Бригинец (0+0)  +1:15,9
17. Мария Кручова (1+2)  +2:42,5
19. Яна Пустовалова (1+1)  +2:51,9

Источник — Федерация биатлона Украины

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