Универсиада-2017. Яна Бондарь завоевала серебро в спринтерской гонке

В коронном для себя виде программы, спринте, Яна допустила по одной ошибке на огневых рубежах, но за счет скорости обошла всех соперниц, кроме главного фаворита соревнований - представительницы Казахстана Галины Вишневской, которая с одним кругом штрафа пришла к финишу на 23 секунды быстрее украинки. Третьей стала россиянка Анастасия Егорова.
Увы, на последнем круге упустила медаль Юлия Журавок, которой в противостоянии с Егоровой не хватило на финише 14 секунд. Позиции в десятке сильнейших заняли Надежда Белкина (6-я) и Юлия Бригинец (9-я), которые попытаются побороться за медаль в завтрашней гонке преследования. У Марии Кручовой на финише 17-е время, у Яны Пустоваловой - 19-е.
1. Галина Вишневская (1+0) 21:43,1
2. Яна Бондарь (1+1) +22,8
3. Анастасия Егорова (1+0) +36,7
4. Юлия Журавок (0+1) +50,4
...
6. Надежда Белкина (1+1) +1:04,4
9. Юлия Бригинец (0+0) +1:15,9
17. Мария Кручова (1+2) +2:42,5
19. Яна Пустовалова (1+1) +2:51,9
Источник — Федерация биатлона Украины
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