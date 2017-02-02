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Йоханесс БЕ: «Включение Логинова в состав сборной России – глупость»

Норвежец признался, что не будет рад видеть российского биатлониста на старте

  • 02.02.2017 10:53
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biathlon.com.ua. Йоханесс Бе
© biathlon.com.ua. Йоханесс Бе

Трехкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханесс Бе назвал глупостью включение Александра Логинова в состав сборной России на чемпионат мира. Слова норвежца приводит NRK.

В среду тренерский штаб огласил состав российской команды, в который вошел Логинов. Для россиянина нынешний сезон стал первым после двухлетней дисквалификации за употребление допинга. Выступление Логинова сопровождается критическими комментариями ряда биатлонистов. В их числе двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который выступает за ужесточение санкций за нарушение антидопинговых правил.

«Несколько раз он побеждал меня в гонках, я не питаю симпатии к нему, - сказал Бе. - Надеялся, что не увижу Логинова так скоро, даже если он отбыл наказание. Для спорта это плохо, когда пойманные на допинге спортсмены возвращаются и добиваются результата».

«Не могу решать, кого поставить в состав сборной России, но это глупость (включение Логинова в команду - прим. ред.). Мы не можем остановить Логинова. Но я не буду рад, когда увижу его на старте», - добавил норвежец.

Другой представитель сборной Норвегии, обладатель Кубка мира сезона - 2009/10 Эмиль Хегле Свендсен считает, что не стоит уделять столь пристальное внимание Логинову. «Он уже отбыл наказание, и мы должны держать это в уме. Когда он вернулся и сразу начал здорово выступать, это многих застало врасплох. Я стараюсь не фокусироваться на этом», - сказал Свендсен.

Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014 за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.

Источник — ТАСС

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