Универсиада-2017. Сучилов стал победителем в мужском спринте

Последние комментарии

Допинг-проба «Б» Поветкина оказалась положительной 11:31 — Jovi Burst Ну если даже Трамп не помог... 11:14 — sidorchuke Что и следовало ожидать! Трындливые парашляндцы!!! Гнилой, завистливый народишко!!! УКРАИНА - МЫ ... 11:07 — izhachok1991 Це вже не смішно! Чому з ним так довго возяться? 10:59 — M-E-S-S-E-R Нічого, всруцкій всрітязь купить в барі відро настойки глоду та й заллє горе національним пійлом!