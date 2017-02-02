Универсиада-2017. Сучилов стал победителем в мужском спринте

В казахском Алматы завершилась мужская спринтерская гонка в рамках Зимней Универсиады.
Спринт. Мужчины
1. Семен Сучилов (0+0) 27:02.3
2. Дмитрий Иванов (0+0) +21.8
3. Роман Еремин (2+0) +22.3
...
11. Артем Тищенко (0+0) +1:00.3
13. Денис Насыко (0+2) +1:17.0
14. Максим Ивко (0+1) +1:22.8
17. Антон Мигда (1+0) +1:32.6
19. Дмитрий Русинов (0+1) +1:37.8
28. Александр Морьев (0+2) +2:36.0
Полные результаты гонки здесь (pdf)
Источник — Федерация биатлона Украины
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