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Универсиада-2017. Сучилов стал победителем в мужском спринте

Лучший из украинцев Артем Тищенко финишировал на 11-м месте

  • 02.02.2017 11:12
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biathlon.com.ua. Артем Тищенко
© biathlon.com.ua. Артем Тищенко

В казахском  Алматы завершилась мужская спринтерская гонка в рамках Зимней Универсиады.

Спринт. Мужчины

1.  Семен Сучилов (0+0) 27:02.3
2.  Дмитрий Иванов (0+0) +21.8
3.  Роман Еремин (2+0) +22.3
...
11.  Артем Тищенко (0+0) +1:00.3
13.  Денис Насыко (0+2) +1:17.0
14.  Максим Ивко (0+1) +1:22.8
17.  Антон Мигда (1+0) +1:32.6
19.  Дмитрий Русинов (0+1) +1:37.8
28.  Александр Морьев (0+2) +2:36.0

Полные результаты гонки здесь (pdf)

Источник — Федерация биатлона Украины

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