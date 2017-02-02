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В деле Абрамовой слово за судьями

В Лозанне прошли слушания по делу украинская биатлонистка

  • 02.02.2017 22:05
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В деле Абрамовой слово за судьями
Об этом сообщил представитель Ольги Абрамовой Антон Сотир на своей странице в Facebook.
 
- Слушания в Спортивном арбитражном суде по делу биатлонистки Ольги Абрамовой окончены. Теперь слово за арбитрами, которые могут вынести решение уже в ближайшие дни. Надеемся только на успех!
 
К счастью, сегодня я был один, и Ольга не присутствовала лично на заседании, так как нам удалось получить временные меры - приостановить дисквалификацию с 31 января 2017 года, что позволило Ольге в последний день заявится на соревнования в Осрбли (Словакия), которые начнутся уже завтра. Это также даст шанс Ольге побороться за место в команде на чемпионате мира, который будет через неделю. Без участия в Осрбли, которое она бы пропустила без нашей помощи, на Кубок мира она бы не поехала.
 

Источник — Sport.ua

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