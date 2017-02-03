Надежда Белкина - чемпионка Универсиады!

Ни одна женская гонка в Алматы не обходится без украинских медалей, и с каждым следующим стартом наши девушки поднимались на одну ступень пьедестала выше. Первое украинское золото казахской Универсиады завоевала Надежда Белкина, выигравшая гонку преследования! Стартовав шестой, Надя провела наиболее надежную гонку среди своих ближайших конкуренток и с тремя кругами штрафа более чем на 20 секунд опередила дуэт россиянок Ольга Шестерикова и Лариса Куклина. Поздравляем, Надя!



Вполне реален был и победный дубль для нашей команды. Но, увы, Яна Бондарь, лидируя перед последней стрельбой с полуминутным перевесом, столкнулась с набившими самой спортсменке оскомину проблемами в последней стойке. На этот раз Яна сумела поразить лишь одну мишень и, несмотря на самоотверженную погоню на последнем круге, настичь соперниц в борьбе за подиум не смогла - четвертое место.



У Юлии Бригинец на финише 11-й результат, а Мария Кручова и Яна Пустовалова, улучшив позиции в преследовании, закончили гонку 14-й и 16-й соответственно.



Но одним из наиболее ярких эпизодов персьюта стал очередной казус, случившийся на этих соревнованиях с лидером казахской сборной Галиной Вишневской. Напомним, в индивидуальной гонке она упала на первом круге и очень долго не могла начать стрельбу в лежке из-за забившегося снегом прицела. А сегодня с Галиной сыграло злую шутку уверенное лидерство перед вторым рубежом, когда она повторила "подвиг" Дарьи Домрачевой, вместо второй лежки проведя стрельбу стоя. С 10-минутным штрафом продолжать борьбу не было смысла и Вишневская с дистанции сошла.



Ну а у наших девушек еще будут шансы завоевать медали Универсиады: в программе соревнований остаются смешанная эстафета и гонка с массовым стартом.



1. Надежда Белкина (0+0+2+1) 32:39,6

2. Ольга Шестерикова (1+0+1+0) +21,1

3. Лариса Куклина (0+0+1+1) +28,7

4. Яна Бондарь (2+0+1+4) +48,2

...

11. Юлия Бригинец (2+1+0+0) +2:31,4

14. Мария Кручова (2+0+1+1) +3:21,5

16. Яна Пустовалова (0+1+2+1) +4:59,5