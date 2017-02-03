Универсиада. Украинцы кучно финишировали в гонке преследования

В казахском Алматы завершилась мужская гонка преследования в рамках Зимней Универсиады.
1. Сергей Корастылев (0+0+0+0) 32:08.3
2. Дмитрий Иванов (2+0+1+0) +10.9
3. Семен Сучилов (1+0+1+0) +18.6
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11. Максим Ивко (1+0+0+0) +2:17.0
12. Артем Тищенко (2+1+1+0) +2:44.7
13. Денис Насыко (1+0+2+2) +2:50.1
19. Антон Мигда (2+0+1+1) +3:21.4
20. Дмитрий Русинов (0+3+0+0) +3:28.4
27. Александр Морьев (0+1+1+1) +4:49.1
Источник — Федерация биатлона Украины
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