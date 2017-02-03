Ольга Абрамова вернулась в биатлон 15-м местом на Кубке IBU

В словацком Осрбли закончилась спринтерская гонка у женщин в рамках седьмого этапа кубка IBU.
Спринт. Женшины
1. Дениз Херрман (0+1) 19:27.4
2. Дарья Виролайнен (0+0) +18.6
3. Паулина Фиалкова (0+0) +27.6
...
15. Ольга Абрамова (0+2) +1:38.9
51. Кристина Ковалева (1+3) +5:09.8
53. Анна Коваленко (3+2) +6:25.2
Источник — Федерация биатлона Украины
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