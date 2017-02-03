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Надежда БЕЛКИНА: «Выложилась по полной после последнего рубежа»

Чемпионка Универсиады – о своей победе в Алматы

  • 03.02.2017 13:43
  • 340 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Федерация биатлона Украины
© Федерация биатлона Украины

Чемпионка Универсиады в гонке преследования Надежда Белкина поделилась впечатлениями от своей победы.

Источник — TV StudSport

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