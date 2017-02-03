Кубок IBU. Жирный стал 19-м в спринте

У словацькому Осрблі закінчилася спринтерська гонка у чоловіків в рамках сьомого етапу кубку IBU.
Спринт. Чоловіки
1. Олексій Волков (0+0) 24:41.8
2. Фредрік Гьєссбакк (0+0) +4.6
3. Дмитро Малишко (0+1) +6.2
...
19. Олександр Жирний (1+0) +1:11.8
22. Руслан Ткаленко (0+2) +1:23.9
29. Андрій Доценко (2+1) +1:48.3
69. Руслан Бригадир (1+1) +5:08.2
70. Сергій Зоц (1+1) +5:16.3
Повні результати гонки тут
Источник — Федерация биатлона Украины
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