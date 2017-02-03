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Кубок IBU. Жирный стал 19-м в спринте

Победу в Осрбли праздновал россиянин Алексей Волков

  • 03.02.2017 17:12
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biathlon.com.ua. Александр Жирный
© biathlon.com.ua. Александр Жирный

У словацькому Осрблі закінчилася спринтерська гонка у чоловіків в рамках сьомого етапу кубку IBU.

Спринт. Чоловіки

1.  Олексій Волков (0+0) 24:41.8
2.  Фредрік Гьєссбакк (0+0) +4.6
3.  Дмитро Малишко (0+1) +6.2
...
19.  Олександр Жирний (1+0) +1:11.8
22.  Руслан Ткаленко (0+2) +1:23.9
29.  Андрій Доценко (2+1) +1:48.3
69.  Руслан Бригадир (1+1) +5:08.2
70.  Сергій Зоц (1+1) +5:16.3

Повні результати гонки тут

Источник — Федерация биатлона Украины

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