Кубок IBU. Жирный стал 19-м в спринте

Мало режут)).

Наши братаны пшеки таким вообще-то ухи режут, пусть спасибо скажет, что это Испания.

Рома, молодец! Патриот, Гражданин Украины! Личность. УВАЖАЮ. Украина наша и мы её не отдадим. Сла...

Рома нужно было не лезть в это дело с бойцами АТО, а играть в футбол,тогда бы и не было этих проб...

фашист стопудово я давно ето говорил!!!