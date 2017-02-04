Стартовые составы субботних гонок

4 лютого в словацькому Осорблі пройдуть гонки переслідування в рамках сьомого етапу кубкуа IBU.
Переслідування. Жінки (11:00)
15. Ольга Абрамова +1:39
51. Христина Ковальова +5:10
53. Анна Коваленко +6:25
Повний стартовий лист тут (pdf)
Переслідування. Чоловіки (13:30)
19. Олександр Жирний +1:12
22. Руслан Ткаленко +1:24
29. Андрій Доценко +1:48
Повний стартовий лист тут (pdf)
А в чеському Нове Мєсто пройдуть дві спринтерські гонки в рамках чемпіонату Європи серед юніорів.
Спринт. Юніорки (11:00)
24. Марьяна Брикайло
56. Анна Кривонос
75. Христина Дмитренко
99. Валерія Дмитренко
Повний стартовий лист тут (pdf)
Спринт. Юніори (14:00)
11. Тарас Лесюк
35. Назарій Цебрінський
42. Віталій Труш
63. Антон Дудченко
88. Богдан Цимбал
108. Дмитро Івасенко
Повний стартовий лист тут (pdf)
Источник — Федерация биатлона Украины
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