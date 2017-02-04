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Стартовые составы субботних гонок

В Осрбли пройдут старты Кубка IBU, в Нове Место продолжится чемпионат Европы среди юниоров

  • 04.02.2017 09:32
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biathlon.com.ua. Ольга Абрамова
© biathlon.com.ua. Ольга Абрамова

4 лютого в словацькому Осорблі пройдуть гонки переслідування в рамках сьомого етапу кубкуа IBU.

Переслідування. Жінки (11:00)

15.  Ольга Абрамова +1:39
51.  Христина Ковальова +5:10
53.  Анна Коваленко +6:25

Повний стартовий лист тут (pdf)

Переслідування. Чоловіки (13:30)

19.  Олександр Жирний +1:12
22.  Руслан Ткаленко +1:24
29.  Андрій Доценко +1:48

Повний стартовий лист тут (pdf)

А в чеському Нове Мєсто пройдуть дві спринтерські гонки в рамках чемпіонату Європи серед юніорів.

Спринт. Юніорки (11:00)

24.  Марьяна Брикайло
56.  Анна Кривонос
75.  Христина Дмитренко
99.  Валерія Дмитренко

Повний стартовий лист тут (pdf)

Спринт. Юніори (14:00)

11.  Тарас Лесюк
35.  Назарій Цебрінський
42.  Віталій Труш
63.  Антон Дудченко
88.  Богдан Цимбал
108.  Дмитро Івасенко

Повний стартовий лист тут (pdf)

Источник — Федерация биатлона Украины

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