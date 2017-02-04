Стартовые составы субботних гонок

Пожалуйста, еще одну новость про Зозулю. У меня нехватка Зозули в крови.

Роман, что за чушь ты несешь? Про каких пропроссийских? Ты прилетел в футболке с этой нашивкой Аз...

В шахтер он точно не перейдет

Впервые за все время с тобой согласен, хотя всегда с тобой спорили.

Суть в том, что они говорили, что я фашист, потому что я помогаю своей армии. А они помогают Донб...

Приятно что Рома патриот страны, но футболист он не такого уровня высокого чтобы о нем так много ...

....вы хотите, чтобы мне дочка звонила вечером и плакала, мол, папа ты дома, ты вернулся все хоро...

Так никто ж и не спорит...