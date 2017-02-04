Кубок IBU. Виролайнен побеждает в гонке преследования, Абрамова – 14-я

В Осрбли проходит шестой этап Кубка IBU, на котором после годичной соревновательной паузы возвращается Ольга Абрамова. После 15-го места в спринте, сегодня Оля сумела на одну позицию улучшить свой результат в гонке преследования, финишировав 14-й с четырьмя кругами штрафа.

Этап в Осрбли стал дебютным на уровне Кубка IBU для двух наших юниорок. Назвать выступление Кристины Ковалевой и Анны Коваленко успешным сложно. Заняв 51-е и 53-е места в спринте, сегодня обе девушки были сняты, как круговые.

Победила в гонке преследования Дарья Виролайнен. После того как стартовавшая первой со значительным отрывом немка Дениз Херрманн допустила пять промахов уже на первых трех рубежах, выиграть Дарье уже никто не мог помешать – даже ее два круга штрафа в двух стойках. Второй финишировала чешка Леа Йоханидесова, которая оказалась одной из двух участниц гонки, закрывших все мишени. Третье место у героически отыгрывавшей ногами свои промахи Херрманн.

Преследование. Женщины

1. Дарья Виролайнен (0+0+1+1) 30:59.9

2. Леа Йоханидесова (0+0+0+0) +14.3

3. Дениз Херрман (2+1+2+0) +21.2

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14. Ольга Абрамова (0+2+1+1) +3:08.3

Полные результаты гонки здесь