Нове Место-2017. Украинки за пределами топ-20 в спринте

Спринт у девушек на юниорском чемпионате Европы в Нове-Место не принес успеха украинской команде. Лучшей из наших биатлонисток стала Анна Кривонос, но и она финишировала лишь 26-й, с одним промахом отстав на 1:45 от времени победительницы.

Причем обладательница золота Маркета Давидова из Чехии также не обошлась без круга штрафа, как и ее основные конкурентки – россиянка Валерия Васнецова и польская биатлонистка Камила Зук. Обе допустили также по одной ошибке и отстали от представительницы сборной хозяев чемпионата на 18 и 26 секунд соответственно.

Помимо Анны Кривонос нашу команду в этой гонке также представляли Марьяна Брыкайло (38-е место), Кристина Дмитренко (42-е) и Валерия Дмитренко (48-е).

Спринт. Юниорки

1. Маркета Давидова (0+1) 22:24,2

2. Валерия Васнецова (0+1) +17,8

3. Камила Зук (0+1) +25,7

...

26. Анна Кривонос (0+1) +1:44,7

38. Марьяна Брыкайло (0+1) +2:20,5

42. Кристина Дмитренко (0+2) +2:30,8

48. Валерия Дмитренко (0+1) +2:50,2

