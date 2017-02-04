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Нове Место-2017. Украинки за пределами топ-20 в спринте

Победительницей гонки стала Маркета Давидова

  • 04.02.2017 13:32
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biathlon.com.ua. Кристина Дмитренко
© biathlon.com.ua. Кристина Дмитренко

Спринт у девушек на юниорском чемпионате Европы в Нове-Место не принес успеха украинской команде. Лучшей из наших биатлонисток стала Анна Кривонос, но и она финишировала лишь 26-й, с одним промахом отстав на 1:45 от времени победительницы.

Причем обладательница золота Маркета Давидова из Чехии также не обошлась без круга штрафа, как и ее основные конкурентки – россиянка Валерия Васнецова и польская биатлонистка Камила Зук. Обе допустили также по одной ошибке и отстали от представительницы сборной хозяев чемпионата на 18 и 26 секунд соответственно.

Помимо Анны Кривонос нашу команду в этой гонке также представляли Марьяна Брыкайло (38-е место), Кристина Дмитренко (42-е) и Валерия Дмитренко (48-е).

Спринт. Юниорки

1.  Маркета Давидова (0+1)  22:24,2
2.  Валерия Васнецова (0+1)  +17,8
3.  Камила Зук (0+1)  +25,7
...
26.  Анна Кривонос (0+1)  +1:44,7
38.  Марьяна Брыкайло (0+1)  +2:20,5
42.  Кристина Дмитренко (0+2)  +2:30,8
48.  Валерия Дмитренко (0+1)  +2:50,2
 

Источник — Федерация биатлона Украины

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