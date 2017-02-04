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ЮЧЕ-2017. Антон Дудченко - третий в спринте

В Нове-Место состоялась юниорская спринтерская гонка

  • 04.02.2017 16:37
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Антон Дудченко выигрывает бронзу в спринтерской гонке юниорского чемпионата Европы в Нове-Место! Залогом успеха нашего спортсмена стала идеальная стрельба, а также спортивный характер, когда на последнем километре дистанции он вырвал медаль из рук немца Давида Цобеля! Уступил Антон лишь россиянину Никите Поршневу и австрийцу Себастьяну Трикслю, которые даже с промахом оказались быстрее украинца.

Неплохо в начале гонки выглядел и Виталий Труш, однако промах в стойке лишил его возможности бороться за высокие места – 22-й результат. Довольно плотно, на 37-й, 41-й и 44-й позициях финишировали Дмитрий ивасенко, Тарас Лесюк и Богдан Цимбал. Но, в целом, при неплохой точности ребята очень много проигрывали в беге на дистанции. А вот у Назара Цебринского, напротив, не заладилась стрельба: с шестью промахами у него только 71-е время.

Завтра юниорский чемпионат Европы завершится гонками преследования.

Спринт. Юниоры
1. Никита Поршнев (0+1) 27:26,8
2. Себастьян Триксль (0+1) +1,4
3. Антон Дудченко (0+0) +7,5
...
22. Виталий Труш (0+1) +1:16,4
37. Дмитрий Ивасенко (0+0) +2:19,6
41. Тарас Лесюк (1+0) +2:31,4
44. Богдан Цимбал (0+2) +2:43,1
71. Назарий Цебринский (2+4) +3:54,8

Источник — Федерация биатлона Украины

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