ЮЧЕ-2017. Антон Дудченко - третий в спринте

Антон Дудченко выигрывает бронзу в спринтерской гонке юниорского чемпионата Европы в Нове-Место! Залогом успеха нашего спортсмена стала идеальная стрельба, а также спортивный характер, когда на последнем километре дистанции он вырвал медаль из рук немца Давида Цобеля! Уступил Антон лишь россиянину Никите Поршневу и австрийцу Себастьяну Трикслю, которые даже с промахом оказались быстрее украинца.



Неплохо в начале гонки выглядел и Виталий Труш, однако промах в стойке лишил его возможности бороться за высокие места – 22-й результат. Довольно плотно, на 37-й, 41-й и 44-й позициях финишировали Дмитрий ивасенко, Тарас Лесюк и Богдан Цимбал. Но, в целом, при неплохой точности ребята очень много проигрывали в беге на дистанции. А вот у Назара Цебринского, напротив, не заладилась стрельба: с шестью промахами у него только 71-е время.



Завтра юниорский чемпионат Европы завершится гонками преследования.



Спринт. Юниоры

1. Никита Поршнев (0+1) 27:26,8

2. Себастьян Триксль (0+1) +1,4

3. Антон Дудченко (0+0) +7,5

...

22. Виталий Труш (0+1) +1:16,4

37. Дмитрий Ивасенко (0+0) +2:19,6

41. Тарас Лесюк (1+0) +2:31,4

44. Богдан Цимбал (0+2) +2:43,1

71. Назарий Цебринский (2+4) +3:54,8