Универсиада. Сборная Украины - третья в смешанной эстафете

Украинские биатлонисты бронзовой наградой увенчали свои усилия в смешанной эстафете Универсиады в Алматы. Будучи вполне конкурентоспособными в скорости с основными соперниками - россиянами и казахскими спортсменами - наши ребята уступили в стрельбе. Круг штрафа и 11 дополнительных патронов не позволили нашей команде рассчитывать на более высокую ступень пьедестала почета. Финишное отставание не должно вводить в заблуждение: перед лежкой последнего этапа Артем Тищенко начал догонять лидеров и к стадиону гандикап составлял чуть более 20-ти секунд. Но два запасных патрона у увеличившееся до минуты время до лидеров превратили оставшуюся дистанцию для Артема фактически в тренировку.
Хозяева соревнований также не обошлись без круга штрафа, поэтому и пропустили россиян на первую позицию, хотя после двух женских этапов Казахстан имел внушительное преимущество над соперниками.
В биатлонной программе Универсиады остался один соревновательный день - во вторник, 7 февраля спортсмены будут соревноваться в гонках с массовым стартом.
1. Россия (0+6) 1:14:37,8
2. Казахстан (1+9) +30,6
3. Украина (1+11) +2:32,6
4. Польша (0+13) +7:43,7
5. Словакия (0+12) +8:38,8
6. Финляндия (1+13) +10:28,4
Источник — Федерация биатлона Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Штрафной круг Яны Бондарь.Смешаная эстафета
Финиш эстафеты.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.