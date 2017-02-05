Универсиада. Сборная Украины - третья в смешанной эстафете

Хм...., цинично уж очень, хотя по сути очень здравое предложение. От мертвого патриота всегда бол...

Пусть идет в АТО, т.б. уже 30% считают, что Роме пора завязывать с футболом.Погибнет - вообще отл...

Неужели на фронт?

Мне сказали юристы, что я должен ответить в понедельник. Що не зрозуміло???

Узбагойзя, пуздь пишет... поржем