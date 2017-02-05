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ЮЧЕ-2017. Результаты персьюта у юниорок

Анна Кривонос финишировала девятой

  • 05.02.2017 13:45
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Невероятная Маркета Давидова! На проходящем в Нове-Место домашнем юниорском чемпионате Европы лидер юниорской команды Чехии до сегодняшнего дня уже завоевала две медали, добавив к бронзе индивидуальной гонки золото в спринте. Но в течение гонки преследования все было против Давидовой: чисто пройдя первый рубеж, на трех последующих она заработала шесть (!) кругов штрафа. Но в скорости Маркета настолько превосходит сверстниц, что без труда отыграла 17 секунд отставания на последнем круге и завоевала свое второе золото чемпионата! Фанаты скоростных спортсменок "а-ля Магдалена Нойнер" могут начинать потихоньку доставать запылившиеся флаги и баннеры.

В остальном состав призовой тройки изменился в сравнении со спринтом. Сюрпризом гонки стало серебро канадской юниорки Меган Бенкс, которая прорвалась на подиум с седьмой стартовой позиции. Бронза досталась россиянке Ксении Жужговой.

Отличную гонку преследования провела Анна Кривонос, снова ставшая лучшей из украинок. По чистому времени персьюта у Ани - лучший результат! Остается лишь сожалеть о неудачном спринте и 26-й позиции на старте. Но сегодня всего содним кругом штрафа Аня взлетела в десятку сильнейших. В отсутствие медалей у девушек на этом чемпионате именно этот результат Кривонос - лучшее выступление в команде в Нове-Место.

Также с одним кругом штрафа и подъемом вверх на 12 позиций провела персьют Валерия Дмитренко, финишировавшая 39-й. А вот Марьяну Брыкайло точность подвела: четыре промаха и 42-е место в итоговом протоколе.

Гонка преследования. Юниорки
1. Маркета Давидова (0+2+2+2) 33:40,7
2. Меган Бенкс (0+0+1+1) +2,0
3. Ксения Жужгова (1+0+0+0) +7,7
...
9. Анна Кривонос (0+0+1+0) +1:08,9
36. Валерия Дмитренко (0+1+0+0) +4:26,0
42. Марьяна Брыкайло (1+2+0+1) +5:21,7

Источник — Федерация биатлона Украины

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