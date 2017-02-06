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Оксана ХВОСТЕНКО: «Трасса в Хохфильцене довольно сложная»

Экс-биатлонистка поделилась ожиданиями от грядущего чемпионата мира по биатлону

  • 06.02.2017 11:17
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biathlon.com.ua. Оксана Хвостенко
© biathlon.com.ua. Оксана Хвостенко

Уже в четверг, 9 февраля, смешанной эстафетой в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону, который продлится до 19-го. За последние 18 лет в этом городе наши спортсмены отличились немалыми успехами. Австрийская трасса, на которой регулярно проводят этапы Кубка мира, оказывалась благосклонной для украинцев 11 раз: отсюда они привезли одну золотую, семь серебряных и три бронзовых медали. А самой успешной дисциплиной для нас была эстафета: четыре награды у женщин, в том числе «бронза» прошлого сезона, и одна – у мужчин.

«Трасса довольно-таки сложная, – поделилась с нами воспоминаниями о гонках в Хохфильцене призерка чемпионатов мира Оксана Хвостенко, которая дважды стояла здесь на пьедестале. – Немножко своеобразный подход к огневому рубежу: надо подъезжать с подъемчика. Но наши спортсмены опытные, все эту трассу хорошо знают и, думаю, с этой задачей справятся».

Хотя лучших результатов мы привыкли ждать от женской команды, в этом сезоне мужчины нас удивляли даже чаще: прошлогодний бронзовый призер ЧМ в спринте Сергей Семенов стал третьим в индивидуальной гонке на Кубке мира в Антхольце, а команда трижды останавливалась за шаг до подиума в эстафетах. В Хохфильцен ребята едут побеждать проклятие «деревянной» медали.

«Сейчас был восстановительный период, и у тех, кто еще не набрал нормальную физическую форму и функциональную готовность, было время это сделать, отдохнуть, проанализировать выступления, исправить ошибки, – продолжила Хвостенко. – Я думаю, наши мужчины будут довольно-таки хорошо смотреться в сравнении с другими командами. Но все зависит от стрельбы».

А в женской команде биатлонистка надеется на наших опытных олимпийских чемпионок: «Мы все заметили, что Юлия Джима сейчас в хорошей форме, и если со стрельбой у нее все получится, то она сможет претендовать на высокие места. В этом году мы еще не видели Лену Пидгрушную в той форме, в которой она может находиться. Если все сложится, она еще может удивить. Валя Семеренко не так много выступала – думаю, от нее будут сюрпризы. А так каждый из основной женской четверки-пятерки может бороться за высокий результат».

Всего в истории чемпионатов мира у нас три мужских медали, и все бронзовые – у Андрея Дериземли в спринте в 2007-м, в эстафете с его участием в 2011-м и прошлогодний подиум Семенова в спринте. У женщин дела обстоят значительно лучше – 31 медаль, при этом у одной только Елены Зубриловой 9 личных (4 золотые), и еще пять в команде. Из нынешней сборной чемпионками мира становились Пидгрушная (в 2013-м в спринте) и вернувшаяся в сборную в январе Валя Семеренко (в 2015-м в масс-старте).

Источник — Сегодня Спорт

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