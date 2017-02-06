Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира в Хохфильцене

Состав сборной Украины на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который пройдет с 9-го по 19-е февраля.
Женщины
Юлия Джима
Елена Пидгрушная
Анастасия Меркушина
Ирина Варвинец
Валя Семеренко
Мужчины
Сергей Семенов
Артем Прима
Дмитрий Пидручный
Владимир Семаков
Александр Жирный
Источник — Федерация биатлона Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.