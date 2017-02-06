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Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира в Хохфильцене

В Австрию отправятся десять украинских спортсменов

  • 06.02.2017 14:19
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biathlon.com.ua. Елена Пидгрушная
© biathlon.com.ua. Елена Пидгрушная

Состав сборной Украины на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который пройдет с 9-го по 19-е февраля.

Женщины

Юлия Джима
Елена Пидгрушная
Анастасия Меркушина
Ирина Варвинец
Валя Семеренко

Мужчины

Сергей Семенов
Артем Прима
Дмитрий Пидручный
Владимир Семаков
Александр Жирный

Источник — Федерация биатлона Украины

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