Владимир БРЫНЗАК: «На чемпионат мира не ставим конкретных задач»

Ольга Абрамова не смогла конкурировать за место в сборной Украины на чемпионат мира в Хохфильцен и теперь будет выступать на трех оставших этапах Кубка мира. Так прокомментировал состав команды президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Чемпионат мира, напомним, стартует 9 февраля смешанной эстафетой. В ее составе Владимир Михайлович видит Юлию Джиму, Сергея Семенова и Дмитрия Пидручного – то есть, микст побежит сильная команда с расчетом на медали:

- На чемпионат мира не ставим команде никаких конкретных задач. Все понимают, что должны показать тот результат, на который готовы. К счастью, никаких поводов для беспокойства по поводу здоровья ребят нет. Все нормально, все спокойно готовятся. По словам тренеров, Пидгрушная чувствует себя хорошо и готова выступать на чемпионате мира.

Выступление Абрамовой на Кубке IBU как для первого старта я считаю неплохим, но объективно ей сейчас сложно попасть в команду на гонки. Там пять спортсменок, которые не хуже ее. Чем быть запасной в Хохфильцене, пусть лучше тренируется и готовится к трем последним этапам Кубка мира.

Виталий Кильчицкий сейчас находится дома и проходит реабилитацию (напомним, Виталий, ударно отработавший первую треть сезона, в январе по состоянию здоровья отправлен домой на реабилитацию – XSPORT.ua).

Выступления на трассе в Хохфильцене у сборной Украины всегда получались нормальными. Эта трасса счастливая для нас, и я надеюсь, что спортсмены выступят хорошо.

Основное, что следует выделить по нынешнему сезону – это стабильность у мужской команды. Они уже уверенней себя чувствуют и могут бороться за медали. В женской команде баланса нет. У каждой из спортсменок есть свои нюансы: кто болел, кто только осенью начал тренироваться, а кто плохо готовился в летне-осенний период. Были проблемы, но надо собраться с силами для того, чтобы в следующем сезоне летом отработать без проблем. И тогда все будет нормально и в женской команде.

Состав на первую гонку чемпионата мира – смешанную эстафету – будут решать тренеры. Сегодня (в понедельник, 6 февраля) в Антхольце проходит тренировка, где женская команда бежит эстафету. Ее результаты повлияют на решение по составу на микст и на спринт. Конечно, Джима точно будет бежать смешанную эстафету – второй этап, а по остальным пока решается. У мужчин, скорей всего, побегут Семенов и Пидручный, а кто будет на первом этапе, еще неизвестно – или Пидгрушная, или Меркушина.

Напомним, на прошлом чемпионате мира, в Осло, сборная Украины взяла всего одну награду – бронзу Сергея Семенова в спринтерской гонке.