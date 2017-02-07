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Универсиада-2017. Яна Бондарь выигрывает серебро в масс-старте!

Украинская биатлонистка стала второй на соревнованиях в Алма-Ате

  • 07.02.2017 09:24
  • 188 просмотров
  • 2 комментария
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biathlon.com.ua. Яна Бондарь
© biathlon.com.ua. Яна Бондарь

Яна Бондар – срібний призер гонки з масовим стартом на Універсіаді в Алмати! Незважаючи на складнощі в стрільбі стоячи, Яна блискуче компенсувала їх роботою на трасі і на останньому колі дистанції, не залишивши шансів суперницям в боротьбі за друге місце: росіянці Ларисі Кукліної і казахської біатлоністці Єлизаветі Бельченко. Для Яни це друге срібло і всього третя медаль цього турніру.

А перемогу в гонці і своє друге золото домашньої Універсіади виграла Галина Вишневська, ставши найбільш титулованою спортсменкою змагань в Алмати - два золота і два срібла.

Чергове місце в топ-6 заробила Надія Бєлкіна, яка пройшла гонку з п'ятьма колами штрафу. Десятку найсильніших замкнули Марія Кручова і Юлія Бригинець, у яких три і два промахи відповідно. Цікаво, що топ-10 останньої жіночої гонки Універсіади склали лише представниці трьох країн - України, Казахстану і Росії.

Мас-старт. Жінки

1. Галина Вишневська (0+0+0+1)  36:15,4
2. Яна Бондар (0+0+3+2)  +1:02,3
3. Россия Лариса Кукліна (0+0+0+2)  +1:13,1

6. Надія Бєлкіна (2+0+3+0)  +2:23,9
9. Марія Кручова (1+0+2+0)  +2:57,0
10. Юлія Бригинець (0+0+1+1)  +3:33,2

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Серхіо Агуеро
    online
      Серхіо Агуеро, 07.02.2017 09:37
    0
    Налагодити стрільбу вже нарешті потрібно
    Скільки часу вже пройшло і далі одне і те саме..роблячи по 5 промахів на вищому рівні нема на що розраховувати
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 07.02.2017 09:49
    0
    У нас завжди так, хто біжить той не стріляє, хто стріляє той не біжить.
    Яну вітаю з сріблом Молодець.
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