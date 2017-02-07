Универсиада-2017. Яна Бондарь выигрывает серебро в масс-старте!

Яна Бондар – срібний призер гонки з масовим стартом на Універсіаді в Алмати! Незважаючи на складнощі в стрільбі стоячи, Яна блискуче компенсувала їх роботою на трасі і на останньому колі дистанції, не залишивши шансів суперницям в боротьбі за друге місце: росіянці Ларисі Кукліної і казахської біатлоністці Єлизаветі Бельченко. Для Яни це друге срібло і всього третя медаль цього турніру.

А перемогу в гонці і своє друге золото домашньої Універсіади виграла Галина Вишневська, ставши найбільш титулованою спортсменкою змагань в Алмати - два золота і два срібла.

Чергове місце в топ-6 заробила Надія Бєлкіна, яка пройшла гонку з п'ятьма колами штрафу. Десятку найсильніших замкнули Марія Кручова і Юлія Бригинець, у яких три і два промахи відповідно. Цікаво, що топ-10 останньої жіночої гонки Універсіади склали лише представниці трьох країн - України, Казахстану і Росії.

Мас-старт. Жінки

1. Галина Вишневська (0+0+0+1) 36:15,4

2. Яна Бондар (0+0+3+2) +1:02,3

3. Россия Лариса Кукліна (0+0+0+2) +1:13,1

…

6. Надія Бєлкіна (2+0+3+0) +2:23,9

9. Марія Кручова (1+0+2+0) +2:57,0

10. Юлія Бригинець (0+0+1+1) +3:33,2