Универсиада 2017. Результаты мужского масс-старта

тупой мордорец, тебе бы пришить что-нибудь, желательно хоть немного мозга, чтобы ты научился не п...

слопатыблиныкушающийхерой,ты какого куя тут кукарекаешь?а ну быстро сдрыснул от седа!

Мазепыш, тебе все неймется. Ну поляки тебе уши подрежут, может и думать адекватно научишься. *DRI...

у тебя снова обострение, и ты себя украинцем считаешь ? а , уфимская балалайка?

Нормально так сосуля испанцев развёл! Теперь будет полгода нихрена не делать и при этом получать ...