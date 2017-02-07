Универсиада 2017. Результаты мужского масс-старта

В казахстанском Алматы биатлонная программа Универсиады завершилась мужской гонкой с массовым стартом.
Масс-старт. Мужчины
1. Батист Жути (0+1+0+1) 43:30.0
2. Роман Еремин (1+2+0+2) +13.5
3. Антон Пантов (1+0+0+1) +27.7
...
8. Артем Тищенко (0+0+1+2) +1:51.7
9. Антон Мигда (0+0+0+2) +2:01.5
11. Максим Ивко (0+1+1+1) +2:11.6
14. Дмитрий Русинов (1+0+1+1) +3:08.2
18. Александр Морьев (1+0+0+1) +3:46.9
21. Денис Насыко (1+2+2+1) +5:13.9
Источник — Федерация биатлона Украины
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