Яна БОНДАРЬ: «Не ожидала, что будет призовое место, но все удалось»

Украинская биатлонистка Яна Бондарь поделилась впечатлениями от гонки с массовым стартом на Универсиаде-2017, в которой заняла второе место.

- Наверное, это все-таки везение. Настрадалась я за эту Универсиаду, штрафных кругов много, не знаю, как бороться со «стойкой». После третьего рубежа не опустила руки, боролась до конца. Не ожидала, что будет призовое место, но все удалось. Очень рада второму месту.

- После четверной стрельбы ты уходила третьей. Понимала, что можно и нужно «доставать» вторую?

- Да, я была уверенна, что «достану» ее. Знала, что можно бороться, тем более отставание было небольшое.

- Что делать с неудачной стрельбой?

- Тренер сказал, что будем решать проблему. На соревнованиях уже поздно что-то менять, приедем домой и будем менять в лучшую сторону.