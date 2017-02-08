Магдалена НОЙНЕР: «Необходимо ужесточить наказание за допинг»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Магдалена Нойнер выступила за отстранение сборных за систематическое нарушение антидопинговых правил.



«Некоторые считают, что нужно полностью дисквалифицировать сборные с систематическими допинговыми проблемами, - заявила 12-кратная чемпионка мира. - И это правильный путь, в противном случае ничего не изменится.

Я думаю, что необходимо ужесточить наказание за допинг, раз это постоянно происходит, - добавила трехкратная обладательница Кубка мира. - Ты начинаешь себя плохо чувствовать, если борешься за «чистый» спорт, а в итоге всплывает информация о многочисленных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами».

За день до старта чемпионата мира в Хохфильцене, 8 февраля, пройдет внеочередной конгресс IBU, на котором будут обсуждаться изменения в антидопинговых правилах.

Ранее биатлонисты по инициативе двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада выдвинули в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.