Боярышный запроданец, готовый за 11.80 душу продать, всех по себе ровняет, ясное дело,

а сколько псевдо патриотов повылазило вам опять по 200грн дали и эфедриновый коктельчик

Зозуля - поддерживает свою страну, свою армию и он нацист. Пятов делает селфи с боевиками с Донба...

Идиоты

поменяй ник на более актуальный: miskaly ebut vsem mirom

был нормальный сайт ..но видать путинским полудуркам дали команду и тут жидко всраться..