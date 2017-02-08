Украинец Алексей Краковский занял 6-е место в гонке по биатлону на 30 км в классическом стиле на Универсиаде 2017.
Источник — Sport.ua
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Украинец Алексей Краковский занял 6-е место в гонке по биатлону на 30 км в классическом стиле на Универсиаде 2017.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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