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Алексей КРАСОВСКИЙ: «Не хватило терпения»

Украинский биатлонист прокомментировал свои выступления на Универсиаде 2017

  • 08.02.2017 11:27
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Алексей КРАСОВСКИЙ: «Не хватило терпения»

Украинец Алексей Краковский занял 6-е место в гонке по биатлону на 30 км в классическом стиле на Универсиаде 2017.


 

Источник — Sport.ua

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