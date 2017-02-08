Как наши биатлонисты в Хохфильцене выступали

Уже завтра, 9-го февраля, в австрийском Хохфильцене начнется главное биатлонное событие сезона – чемпионат мира. Поскольку в следующем сезоне вместо мирового первенства будут проходить Олимпийские Игры, этот чемпионат для многих биатлонистов станет последним в карьере, потому что традиционно биатлонные звезды, в основном, вешают винтовку на гвоздь после «олимпийского» сезона. Максимальная квота на спринтерские и индивидуальные гонки – по 4 биатлониста от каждой страны (в отличии от этапов Кубка мира, где Топ-5 сильнейших биатлонных держав по итогам Кубка наций могут заявить на гонку до шести спортсменов).

Хохфильцен – маленькая тирольская деревня, расположённая в Восточных Альпах. Население биатлонной столицы Австрии, которая ежегодно принимает тысячи болельщиков из разных стран мира, составляет 1148 жителей (данные на январь 2017 года).

До этого сезона чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене проходил три раза.

Впервые мировой чемпионат здесь состоялся в 1978-м году – первый чемпионат, на котором использовалось малокалиберное оружие, а также единственный, где советские биатлонисты не завоевали ни одной медали! Тогда соревнования проводились между мужчин (женские гонки в программу чемпионатов мира включили в 1984-м году) в спринте, индивидуальной гонке и командной гонке.

В 1998 году чемпионат мира в Хохфильцене прошел в рамках 7-го этапа Кубка мира. Были проведены только мужская и женская командные гонки. Остальные дисциплины вошли в программу Олимпийских Игр в Нагано, и чемпионат мира в сезоне 1997/1998 в них не проводился (за исключением гонок преследования у мужчин и женщин, которые были проведены в рамках 6-го этапа Кубка мира в словенской Поклюке и также были внесены в программу ЧМ), а также масс-стартов (гонка с массовым стартом на ОИ впервые была проведена в Турине-2006)). Медалей украинские биатлонисты завоевать не смогли, хотя были близки: в женской командной гонке украинки заняли 4-е место, уступив финкам, выигравшим бронзу, всего две секунды. В женской гонке преследования Елена Зубрилова и Елена Петрова, допустив по два промаха, заняли 8-е и 9-е места соответственно.

В 2005 году мировое первенство в Хохфильцене посетили примерно 80 000 зрителей. Смешанная эстафета, впервые включенная в программу чемпионатов мира, прошла отдельно в Ханты-Мансийске в рамках финального этапа Кубка мира. Лучший результат у мужчин – 6-е место Андрея Дериземли в масс-старте (2+0+0+0, +33.2 от Уле Эйнара Бьёрндалена). У женщин Оксана Хвостенко смогла трижды попасть в Топ-10: 8-е место спринте (0+1, +53.2 от Уши Дизл), 9-е место в индивидуальной гонке (0+0+1+1, +2:13.5 от Андреа Хенкель), а также 8-е место в масс-старте (1+1+0+1, +1:05.4 от Гру Марит Истад-Кристиансен).

Этапы Кубка мира в Хохфильцене

В Хохфильцене ежегодно проходят этапы Кубка мира (за исключением тех годов, в которые на трассе в Хохфильцене проходит чемпионат мира - например, текущий сезон). В отличие от чемпионатов мира, на этапах КМ украинцы часто поднимались на пьедестал почета в этом городке. Начиная с 1999 года, у сборной Украины 11 мест в Топ-3: отсюда наши биатлонисты привезли одну золотую, семь серебряных и три бронзовых медали. Самой успешной дисциплиной для наших биатлонистов является эстафета – пять наград. Еще по две награды наши соотечественники выигрывали в спринте, персьюте и индивидуальной гонке.

Предлагаю вспомнить, кто и когда выигрывал для Украины медали в Хохфильцене по сезонам:

1999/2000

Первую награду для Украины из Хохфильцена привез Руслан Лысенко, выигравший серебро в индивидуальной гонке благодаря идеальной работе на огневом рубеже (0+0+0+0, +53,5)! Победить Руслана, для которого это лучший результат в карьере, смог только король - Уле Айнер Бьёрндален. Выиграть норвежцу не помешала даже минута штрафа!

2001/2002

Вторая награда также стала серебряной: Елена Зубрилова завершила спринт на 14-м месте, но это не помешало ей в персьюте подняться на второе место (0+0+1+2, +3:13.3 от Магдалены Форсберг)! Этот сезон стал последним для Зубриловой в составе украинской сборной. Начиная с сезона 2002/2003 она начала выступать за Беларусь, так что не удивительно, что следующую награду пришлось ждать пять лет.

2006/2007

В декабре 2006-го в Хохфильцене прошли два этапа КМ. Как раз во время «второго» этапа, в индивидуальной гонке Оксана Хвостенко, не допустив ни единого промаха, выиграла «бронзу» (0+0+0+0, +1:02.8 от Андреа Хенкель).

2008/2009

Спустя 2 года ситуация повторилась: когда в Поклюке были проблемы со снегом, Хохфильцен снова принимал сразу два этапа. Так получилось, что проводилось по два спринта и по две эстафеты у мужчин и женщин. В первой эстафете мужчины в составе: Вячеслав Деркач, Андрей Дериземля, Олег Бережной и Сергей Седнев выиграли для Украины «бронзу» (3+12, +2:38.6 от России).

Неделю спустя, во втором спринте Вита Семеренко выиграла серебряную награду (0+0, +16.6 от Светланы Слепцовой).

2010/2011

Этот сезон стал самым успешным в карьере Сергея Седнева: персонал бест – 16 место в общем зачете и «бронза» в составе мужской эстафеты на мировом первенстве. Не остался Сергей без награды и на этапе КМ в Австрии: единственное личное «серебро» Седнев выиграл именно здесь – 2-е место в спринте (0+1, +27.5 от Тарьей Бё).

Порадовали и девушки: Оксана Хвостенко, Елена Пидгрушная, а также сестрички - Вита и Валя Семеренко смогли подняться на вторую ступень пьедестала почета (0+8, +59.1 от сборной Германии)!

2012/2013

И снова украинки выигрывают «серебро» в эстафете (0+4, +30.4 от сборной Норвегии)! Поменялся лишь состав четверки: Оксану Хвостенко, спрятавшую винтовку в кейс, заменила молодая и перспективная Юлия Джима.

2013/2014

Первое и пока что единственное «золото» Хохфильцена для Украины принесла великолепная четверка: Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, использовав всего три дополнительных патрона на четверых, выиграли эстафетную гонку (0+3)! Есть цель на Сочи!

А уже на следующий день Юлия Джима, чисто отработав на четырех огневых рубежах, показала свой лучший личный результат в карьере – 2-е место в гонке преследования (0+0+0+0, +11.5 от Сюннёве Сулемдал)!

2015/2016

Последнюю награду – «бронзу» на мировом этапе в Австрии наши биатлонистки выиграли в женской эстафете (0+10, +13.1 от сборной Италии). «Золотую» эстафету Сочи «обновила» Ольга Абрамова, заменившая Виту Семеренко, которая взяла паузу после предыдущих Зимних Олимпийских Игр и планирует вернуться в биатлон в следующем сезоне!

Ну, а десятка лучших на данный момент биатлонистов (по пять от мужчин и женщин) сможет побороться за медали уже на этом чемпионате, который, напомню, стартует уже завтра, 9-го февраля.

Состав сборной Украины на чемпионат мира в Хохфильцене 2017

Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.

Мужчины: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Александр Жирный.

Расписание

Гонка Участники Дата Время (киевское) Смешанная эстафета (2х6+2х7.5км) Женщины и мужчины (2+2) 2017-02-09 15:45 Спринт (7.5 км) Женщины 2017-02-10 15:45 Спринт (10 км) Мужчины 2017-02-11 15:45 Гонка преследования (10 км) Женщины 2017-02-12 11:30 Гонка преследования (12.5 км) Мужчины 2017-02-12 15:45 Индивидуальная гонка (15 км) Женщины 2017-02-15 15:30 Индивидуальная гонка (20 км) Мужчины 2017-02-16 15:30 Эстафета (4х6 км) Женщины 2017-02-17 15:45 Эстафета (4х7.5 км) Мужчины 2017-02-18 15:45 Масс-старт (12.5) км Женщины 2017-02-19 12:30 Масс-старт (15 км) Мужчины 2017-02-19 15:45

Все гонки будут транслироваться на телеканале «UA: Перший»