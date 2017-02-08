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IBU может сократить квоты для сборных, которые попались на допинге

Сегодня пройдет конгресс IBU, на котором будут обсуждаться изменения в антидопинговых правилах

  • 08.02.2017 11:40
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ugrasport.com. Андерс Бессеберг
© ugrasport.com. Андерс Бессеберг

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) может сократить квоты для национальных сборных в случае неоднократных нарушений антидопинговых правил. Об этом заявил президент организации Андерс Бессеберг.

За день до старта чемпионата мира в Хохфильцене, 8 февраля, пройдет внеочередной конгресс IBU, на котором будут обсуждаться изменения в антидопинговых правилах.

«Не исключено, что конгресс может принять решение о сокращении квот для национальных сборных в случае частых нарушений антидопинговых правил, также возможно увеличение денежного штрафа до €1 млн. Эти изменения могут вступить в силу только со следующего сезона», - заявил Бессеберг.

Ранее более 170 биатлонистов в из разных стран подписали документ с требованиями от IBU более жестких мер по борьбе с допингом, в том числе увеличения штрафа за допинг с €200 тысяч евро до €1 млн.

Источник — ТАСС

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