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Стал известен состав сборной Украины на смешанную эстафету

В Хохфильцене наша команда выступит сильнейшим составом

  • 08.02.2017 15:40
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Стал известен состав сборной Украины на смешанную эстафету

Старший тренер сборной Украины Юрай Санитра в беседе со специальным корреспондентом Sport.ua Александром Глывинским назвал состав сборной в смешанной эстафете.

В смешанной эстафете примут участие Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.

Также, стоит отметить, что небольшие проблемы со здоровьем испытывает Артем Прима.

Смешанная эстафета состоится завтра, 9-го февраля. Начало гонки в 15:45 по киевскому времени. 

Источник — Sport.ua

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