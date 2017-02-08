Стал известен состав сборной Украины на смешанную эстафету

Старший тренер сборной Украины Юрай Санитра в беседе со специальным корреспондентом Sport.ua Александром Глывинским назвал состав сборной в смешанной эстафете.
В смешанной эстафете примут участие Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.
Также, стоит отметить, что небольшие проблемы со здоровьем испытывает Артем Прима.
Смешанная эстафета состоится завтра, 9-го февраля. Начало гонки в 15:45 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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