Стал известен состав сборной Украины на смешанную эстафету

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Шахтер обыграл Дебрецен в поединке за третье место Atlantic Cup 15:56 — jekavayp каких пенсионеров, что ты лепишь я пенсионер , по твоему ? ДК - команда за которую болеют...