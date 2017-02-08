Специальный корреспондент Sport.ua Александр Глывинский уже прибыл в Австрию, где завтра стартует чемпионат мира по биатлону.
Сегодня он побывает на биатлонном стадионе и пообщается с тренерами нашей сборной. Пока же предлагаем вашему вниманию небольшой видеосюжет о том, как болельщики, прибывшие в Хохфильцен из Украины, готовятся поддерживать нашу команду.
Партнер освещения чемпионата мира по биатлону Vents.
Источник — Sport.ua
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