Ой дурак. Ты лучше Золотые мячи поищи у футболеров Копанки. Что не было? А у Динамо два, а третий...

Sabrovski2000, 08.02.2017 17:32]Да насрите под дверями немецкого посольства и узпокойтесь. В перв...

Ну нарешті чиновники вмішалися Давно пора

"ватан" расскажи как это делать,тебе ведь не в первой!)))))))))))))

Похоже это становится фанатской фишкой в Европе.Уже буки проснулись. Ждем очередные туры, кто еще...

что ты, шаболда уфимская , перелогинилась уже ? каких школьников, я сейчас буду на сайт минздрав...