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Как болельщики готовятся сборную Украины в Хохфильцене поддерживать

На чемпионате мира наши биатлонисты не останутся без поддержки

  • 08.02.2017 16:22
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Sport.ua
© Sport.ua

Специальный корреспондент Sport.ua Александр Глывинский уже прибыл в Австрию, где завтра стартует чемпионат мира по биатлону.

Сегодня он побывает на биатлонном стадионе и пообщается с тренерами нашей сборной. Пока же предлагаем вашему вниманию небольшой видеосюжет о том, как болельщики, прибывшие в Хохфильцен из Украины, готовятся поддерживать нашу команду.

Партнер освещения чемпионата мира по биатлону Vents.

Источник — Sport.ua

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