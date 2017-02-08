Старший тренер сборной Украины Юрай САНИТРА за день до старта чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене рассказал Sport.ua о том, кто будет выступать, и оценил шансы украинской команды на этом турнире.

— Как настроение у ребят перед эстафетной гонкой? Как самочувствие ребят?

— Они в хорошем настроении. Будет стартовать Сергей Семенов третьим в смешанной эстафете, четвертым — Дима Пидручный. Остальные готовятся на спринт, который будет через два дня. Сейчас могу сказать, что небольшие проблемы у Артема Примы со здоровьем. Будем думать, будет ли выступать в спринте. С остальными все нормально. После сбора в хорошем физическом и психологическом состоянии.

— Нашим ребятам в эстафете чуть-чуть не хватило, все время были четвертыми, это высокое место. Как Вы считаете, на чемпионате мира, где все хотят достичь успеха, есть у нас шанс прыгнуть еще выше?

— Еще рано говорить об этом, эстафета в последний день чемпионата мира. Мы готовились специально на эстафету, чтобы ребята показали первые результаты по стрельбе. Но конкуренция там очень сильная, многие хотят попасть на подиум. Но мы готовы достойно выступить и продолжать показывать хорошие результаты, которые мы показали на Кубке мира.

— Кто из двух девушек будет завтра?

— По девушкам у меня только информация, что на первом будет Лена Пидгрушная, на втором Юля Джима.

— Хорошая команда...

— Хорошая команда, но таких хороших команд будет, думаю, 10-12.

— Ничего, Украине все время в топ-5, в топ-4. Надеемся, что и в топ-3 будет...