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Эмиль СВЕНДСЕН: «Не целовался два месяца, чтобы не заболеть»

Норвежский биатлонист рассказал о подготовке к чемпионату мира

  • 08.02.2017 17:27
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NTB scanpix. Саманта Скогранд и Эмиль Свендсен
© NTB scanpix. Саманта Скогранд и Эмиль Свендсен
Член сборной Норвегии по биатлону Эмиль Свендсен рассказал о своей подготовке к чемпионату миру, который завтра начнется в Хохфильцене:
 
- Мне даже немного неловко об этом говорить. Но да — я не целовался со своей девушкой с начала декабря. Я делаю всё, чтобы оставаться здоровым. Даже дома. 
 
Накануне Рождества Свендсен сделал предложение ведущей норвежского телеканала Саманте Скогранд предложение, и та ответила согласием. Впрочем, Саманта говорит, что тут больше ее заслуга:
 
- Это я так решила, а не он, бедный. Я очень редко болею, но понимаю, что приношу домой микробы так или иначе. А спортсмены уязвимы. Эмиль несколько раз болел за последние несколько лет, и я не хочу становиться причиной его заболевания. 
 
Свендсен с готовностью признает, что чувствует себя почти параноиком накануне крупных турниров:
 
- У меня есть Antibac в кармане. Он никогда не бывает далеко. Самое главное для меня - оставаться здоровым. Я принимаю все меры предосторожности и не пренебрегаю ничем. Первое, что я делаю, проснувшись - прислушиваюсь к себе: нет ли боли в горле. Я также могу проснуться ночью и проверять свои ощущения.
 

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