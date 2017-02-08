Эмиль СВЕНДСЕН: «Не целовался два месяца, чтобы не заболеть»

Член сборной Норвегии по биатлону Эмиль Свендсен рассказал о своей подготовке к чемпионату миру, который завтра начнется в Хохфильцене:

- Мне даже немного неловко об этом говорить. Но да — я не целовался со своей девушкой с начала декабря. Я делаю всё, чтобы оставаться здоровым. Даже дома.

Накануне Рождества Свендсен сделал предложение ведущей норвежского телеканала Саманте Скогранд предложение, и та ответила согласием. Впрочем, Саманта говорит, что тут больше ее заслуга:

- Это я так решила, а не он, бедный. Я очень редко болею, но понимаю, что приношу домой микробы так или иначе. А спортсмены уязвимы. Эмиль несколько раз болел за последние несколько лет, и я не хочу становиться причиной его заболевания.

Свендсен с готовностью признает, что чувствует себя почти параноиком накануне крупных турниров:



- У меня есть Antibac в кармане. Он никогда не бывает далеко. Самое главное для меня - оставаться здоровым. Я принимаю все меры предосторожности и не пренебрегаю ничем. Первое, что я делаю, проснувшись - прислушиваюсь к себе: нет ли боли в горле. Я также могу проснуться ночью и проверять свои ощущения.