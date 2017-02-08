Дворазова володарка Кубка світу, чемпіонка світу і одна із фаворитів нинішнього чемпіонату світу Кайса Мякяряйнен поспілкувалася з кореспондентом Sport.ua після сьогоднішнього тренувального дня у Хохфільцені.
- Кайса, ви одна із найбільш досвідчених біатлоністок світу і водночас - одна із фаворитів цього чемпіонату світу. Які ваші очікування від цьогорічних змагань?
- Для мене з Хохфільценом пов’язані дуже приємні спогади. Тут я виступила на чемпіонаті світу 2005 року у дебютному для себе сезоні в біатлоні, а, змагаючись тут вдруге, я двічі перемогла на етапі Кубка світу…
- Отож, Хохфільцен – щасливе місце для Вас!
- Саме так, це - фартове місце!
- Чи ви робите певну ставку на певні гонки на цьому чемпіонаті?
- Насправді, немає значення, які гонки ми біжимо. У біатлоні ми бігаємо всі ці гонки дуже часто упродовж сезону. Я сподіваюся, що покажу гарні результати у всіх гонках, але побачимо, як воно вийде. Можу лише сказати, що зроблю все від себе залежне для найкращого результату.
- Якої ви думки про шанси українських біатлоністів на гарний виступ тут?
- Як на мене, Юлія Джима зробила кілька серйозних кроків вперед у цьому сезоні. Приємно спостерігати, як вона розвинула свої швидкісні показники. Українська команда традиційно має гарні шанси на успіх, особливо в естафетах. Вони мають сильні команди і вміють працювати на спільний результат. Я не буду здивована побачити українців на подіумі!
Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена
Партнер висвітлення чемпіонату світу – компанія VENTS
Источник — Sport.ua
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