Дворазова володарка Кубка світу, чемпіонка світу і одна із фаворитів нинішнього чемпіонату світу Кайса Мякяряйнен поспілкувалася з кореспондентом Sport.ua після сьогоднішнього тренувального дня у Хохфільцені.

- Кайса, ви одна із найбільш досвідчених біатлоністок світу і водночас - одна із фаворитів цього чемпіонату світу. Які ваші очікування від цьогорічних змагань?

- Для мене з Хохфільценом пов’язані дуже приємні спогади. Тут я виступила на чемпіонаті світу 2005 року у дебютному для себе сезоні в біатлоні, а, змагаючись тут вдруге, я двічі перемогла на етапі Кубка світу…

- Отож, Хохфільцен – щасливе місце для Вас!

- Саме так, це - фартове місце!

- Чи ви робите певну ставку на певні гонки на цьому чемпіонаті?

- Насправді, немає значення, які гонки ми біжимо. У біатлоні ми бігаємо всі ці гонки дуже часто упродовж сезону. Я сподіваюся, що покажу гарні результати у всіх гонках, але побачимо, як воно вийде. Можу лише сказати, що зроблю все від себе залежне для найкращого результату.

- Якої ви думки про шанси українських біатлоністів на гарний виступ тут?

- Як на мене, Юлія Джима зробила кілька серйозних кроків вперед у цьому сезоні. Приємно спостерігати, як вона розвинула свої швидкісні показники. Українська команда традиційно має гарні шанси на успіх, особливо в естафетах. Вони мають сильні команди і вміють працювати на спільний результат. Я не буду здивована побачити українців на подіумі!





Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена



