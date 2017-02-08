Член сборной Украины по биатлону дал интервью накануне стартующего в Хохфильцене чемпионата мира.

- Я себя психологически чувствую спокойно. Давления пока не чувствую. Как всегда, хочется показать самый лучший результат.

- Ты неожиданно взял медаль в спринте, хотя от тебя ожидали лучшего выступления в индивидуальной гонке. А на нынешнем чемпионате «индивидуалка» остается для тебя ведущим видом?

- Да, особенно учитывая последний этап Кубка мира в Антхольце, попробую пробиться в тройку. Так получается, что я хорошо себя чувствую физически именно на «двадцатке» - лучше, чем в спринте. Основная задача — справиться со стрельбой и в «индивидуалке», и в спринте. Просто в спринте у большее количество соперников составляют мне конкуренцию ходом. Основная загвоздка — отрываются обычно Фуркад, Эберхард, Биркланд. Остальные идут в пределах пятнадцати-двадцати секунд и показывают плотные результаты. Так что рассчитывать на медаль в индивидулке рано для всех, кроме тех же Фуркада и Эберхарда, если они отстреляются «по нулям». Остальные должны ждать, что покажут эти соперники. Я думаю, мало кто может быть уверен в своих медалях.

- Сегодня ветер часто менялся. В таких условиях ты будешь пережидать порывы во время стрельбы, выжидать?

- Ну ветер же не ураганный. И хотя не меняется каждую секунду, но если меняется, то довольно существенно. Так что есть смысл делать только поправки на ветер, а не выжидать. Буду смотреть по ситуации.







Партнер освещения чемпионата мира по биатлону - Vents.