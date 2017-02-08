Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Хохфильцене.

- Каковы ваши ожидания от чемпионата мира по биатлону?

- Я надеюсь, что выступлю лучше, чем в последних гонках. После этапа Кубка мира в Антхольце у меня было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Конкуренция за медали будет очень серьезной. Я надеюсь, что я проведу несколько хороших гонок.

- Вы поборетесь за медали в смешанной эстафете?

- У нас будут неплохие шансы, но здесь достаточно сильных команд.

- Что вы думаете о сборной Украины?

- Недавно мы соревновались в Антхольце. Юлия Джима – очень сильная спортсменка.

Александр ГЛЫВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена



